El voluntariat de Creu Roja en la Devesa de l’Albufera conclou amb un estiu sense grans incendis per sisé any consecutiu

El vicealcalde de València, Sergi Campillo, destaca la importància de la iniciativa, en la que han participat 97 persones

El voluntariat de Creu Roja ha conclòs el seu treball de conservació al bosc de la Devesa de l’Albufera amb un balanç excepcional, ja que per sisé any consecutiu l’estiu ha acabat sense incendis d’importància. El vicealcalde de València, Sergi Campillo, feu entrega el dels diplomes que reconeixen “l’extraordinària labor” realitzada pel voluntariat de Creu Roja. L’equip humà que ha fet tasques de vigilància i prevenció en la massa forestal del Parc Natural de l’Albufera ha estat format per 97 persones, a les que el també regidor d’Ecologia Urbana va felicitar pel seu treball i dedicació. Campillo va recordar que en els últims cinc anys s’han cremat a la Devesa del Saler tan sols 327 metres quadrats de bosc, “el que representa un 0,5 per cent del total de la superfície cremada en tots els incendis produïts des de 2010”.

El vicealcalde de València, Sergi Campillo, ha fet balanç dels últims anys al Bosc de la Devesa. Des de 2010 a mitjans de juny de 2015 es van cremar 41.088 m² de massa forestal en un total de 14 incendis. Des de l’entrada del govern de coalició fins hui s’han cremat un total de 20.328 m² en huit focs, és a dir, “un 50,5% menys que en l’última etapa del PP”, assenyala el regidor de Devesa-Albufera. No obstant això, Campillo destaca que la superfície cremada en els últims cinc anys, de 2016 a 2021, “és de 327 m², el que representa un 0,5% del total de la superfície que ha sigut devastada pel foc des de 2010”. “L’any que entràrem a governar, a l’agost del 2015 es va produir un incendi important, en el que encara no poguérem, com és evident, aplicar cap política pròpia. Des d’aleshores, afortunadament, el balanç és molt positiu, fruit dels esforços de prevenció i manteniment que es du a terme tant des de la nostra regidoria, com per serveis tan essencials com els bombers”, afegeix el vicealcalde. “Des de fa uns anys tenim una altra ajuda important, com és el voluntariat de Creu Roja, que ha permés tancar l’estiu sense incendis d’importància per sisena temporada, sens dubte una gran notícia”, manifesta.

El servici municipal de Devesa-Albufera, ha col·laborat un any més en la campanya de voluntariat socioambiental de la Creu Roja, que va començar el 26 de juny i finalitzà el passat 19 de setembre. El voluntariat consisteix a conscienciar als visitants del Parc Natural de l’Albufera sobre les normes d’ús i gaudi a la Devesa i ajudar a previndre els incendis forestals en la zona mitjançant la dissuasió i vigilància, en col·laboració amb la guàrdia forestal del servici Devesa-Albufera i els bombers.

El vicealcalde de València i regidor de Devesa-Albufera, Sergi Campillo, va mostrar la seua satisfacció per esta nova edició del programa de voluntariat “perquè permet que persones interessades i compromeses amb el medi ambient puguen col·laborar en la conservació del nostre paratge natural en estiu, precisament quan és més necessari perquè hi ha un major volum de visitants”.

La campanya de vigilància i sensibilització d’enguany han participat 97 persones, com a caps d’equip o persones voluntàries d’intervenció ambiental. L’Ajuntament de València ha volgut reconéixer la labor del voluntariat, que ha aconseguit cobrir el 95,94% dels llocs oferits.

Respecte a actuacions, Creu Roja ha realitzat 132 comunicacions al Servici Devesa-Albufera. D’estes, s’han produït 56 situacions urgents que requeriren solució immediata i 76 avisos per manteniment. D’altra banda, 41 de les incidències han sigut solucionades en el moment pels mateixos voluntaris, relacionades amb negligències, comportaments o accions adverses per a la flora o la fauna, l’accés a zones restringides o l’estat de closos i accessos. La majoria de les incidències s’han concentrat en zones de gran afluència de visitants.

La labor del voluntariat ha inclòs la realització d’enquestes als usuaris de l’entorn, en total 645, una xifra superior a l’any passat, amb la finalitat de recaptar informació sobre l’ús que la gent li dona al parc natural i les possibles millores a realitzar a la Devesa, i informar el visitant de la normativa de l’entorn. Tot això permet conciliar els interessos turístics i lúdics del visitant amb els de conservació d’este espai natural.

Cal destacar també el sentit social de l’acció desenvolupada. El projecte ha acollit a 3 persones diagnosticades d’alguna malaltia mental i/o amb diversitat funcional cognitiva o intel·lectual i aproximadament el 40% dels participants són migrants.

Per a dur a terme este projecte, Creu Roja Espanyola compta amb el suport de l’Ajuntament de València, i la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.