El xocolate torrenino viatja a FITUR

La ciutat de Torrent impulsa en la fira el seu patrimoni gastronòmic, cultural, turístic i festiu per a atraure nous visitants

Laciutat de Torrent torna a estar present, per tercer any consecutiu, en la Fira Internacional de Turisme (FITUR), que té lloc del 22 al 26 de gener a Madrid. D’aquesta manera, la capital de l’Horta Sud està traspassant davanteres i portant les seues tradicions, festivitats, cultura, gastronomia i el patrimoni turístic i paisatgístic a tots els racons nacionals i internacionals.

Una delegació formada per representants del teixit associatiu, festiu i cultural torrentino, l’alcalde Jesús Ros, la regidora de Turisme, Susi Ferrer, i els integrants de la corporació municipal, es van traslladar ahir a Madrid per a estar presents en la inauguració de la fira, punt de trobada global per als professionals del turisme i trobada líder per als mercats receptius i emissors d’Iberoamèrica.

A la seua arribada, l’alcalde Jesús Ros, que es va trobar en la secció de la Comunitat amb el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, va destacar que “des del consistori torrentino apostem per promoure a Torrent com a destinació turística, perquè som una ciutat atractiva, sostenible, moderna i que mira cap al futur, però sempre recordant les nostres tradicions, festivitats i història”.



Seguidament, la comitiva es va dirigir a visitar el pavelló d’empreses, on es trobava l’estand de Dielmo 3D, creadors del tòtem digital amb el qual es pot visitar el projecte interactiu 360é, que està situat en la planta baixa de l’ajuntament, al costat del TDIC. Amb aquesta aplicació es realitza un recorregut virtual per la Torre, l’exposició que va acollir el EMAT sobre Genaro Palau i els monuments fallers plantats durant les Falles 2019.

A la vesprada, va arribar un dels moments més dolços de FITUR: un showcooking del tradicional xocolate torrentino. De la mà de Xocolates Pascual Andreu, el públic va poder observar en directe quins són els passos per a realitzar la saborosa menja típica i únic de la capital de l’Horta Sud. La demostració va atraure a un gran nombre de persones, que es van acostar a l’estand per a no perdre’s detall. A més, l’Ajuntament de Torrent va obsequiar a totes les persones presents amb un “brioix” i un xicotet gaiato.

El programa d’activitats continua hui, dia de la Comunitat Valenciana en FITUR, amb una roda de premsa. La regidora de Turisme, Susi Ferrer, i el regidor de Modernització, Andrés Campos, participaran en aquesta trobada mediàtica per a, “donar a conéixer la nostra ciutat com a punt d’interés turístic, perquè estem replets d’interessants propostes culturals, festives, gastronòmiques i naturals”, ha assenyalat Ferrer.

El punt final de la participació de Torrent per a l’edició de FITUR 2020 arribarà aquest dissabte amb un altre showcooking, però en aquest cas, el protagonista serà el Rossejat. L’esdeveniment serà a càrrec de l’associació Cassola de Sant Blai, encarregats de mostrar als assistents els ingredients i els passos a seguir per a aconseguir un deliciós Rossejat.