El XX Torneig d’Escacs Vila d’Almussafes obri les seues inscripcions

El campionat, que inclourà les categories Absoluta i Sub-12, se celebrarà els dies 25 i 26 de juny en el Centre d’Informació Juvenil



El consistori, que ja ha publicat les bases de l’activitat, entregarà trofeus i sortejarà dos lots de material didàctic entre les persones participants



El Centre d’Informació Juvenil (CIJ) d’Almussafes acollirà el dimarts 25 i el dimecres 26 de juny el XX Torneig d’Escacs Vila d’Almussafes, una activitat que aconsegueix enguany la seua vintena edició i per a la qual ja poden realitzar-se inscripcions en el mateix CIJ, el Pavelló Poliesportiu Municipal, el Centre Cultural i Serviweb. En aquesta nova convocatòria es plantegen dues categories, Absoluta i Sub-12, i el joc es realitzarà seguint la normativa de la Federació Internacional d’Escacs. Les bases poden consultar-se en www.almussafes.es.



Els amants dels escacs tenen una nova cita a Almussafes a la fi d’aquest mes de juny. El ja tradicional Torneig d’Escacs Vila d’Almussafes aconsegueix aquest 2019 la seua vintena edició i es presenta novament en l’agenda municipal mantenint l’essència que l’ha portat a consolidar-se com una de les activitats de l’Ajuntament de la localitat amb un major nivell de fidelitat per part de les persones participants. No en va, a més d’aquesta convocatòria estiuenca, el mes de desembre solen plantejar-se els opens i des de fa dos anys s’han desenvolupat en la població trobades de l’Escola Itinerant d’Escacs de la Diputació de València i de la Federació d’Escacs de la Comunitat Valenciana.



La commemoració d’aquestes dues dècades de trajectòria es durà a terme amb una nova convocatòria de la iniciativa els dies 25 i 26 de juny a les 17 hores en el Centre d’Informació Juvenil, encara que en cas de ser necessari les bases contemplen l’ampliació a una tercera jornada, que se celebraria el dia 27. Aquestes mateixes bases recullen que els responsables del campionat triaran el sistema de joc en funció del nombre de participants entre el suís, en el qual s’aparellen en cada ronda els jugadors que tenen els mateixos punts per mitjà d’un programa informàtic, o el de tipus lliga.



Les inscripcions poden realitzar-se fins al mateix dimarts 25 de juny en el Centre d’Informació Juvenil, en el Pavelló Poliesportiu Municipal, en el Centre Cultural o per Internet en Serviweb, eina a la qual es pot accedir a través del portal web www.almussafes.es. L’organització, que ha anunciat que novament el torneig es regirà per les normes de la Federació Internacional d’Escacs, ha establit dues categories, l’Absoluta femenina i masculina i la Sub-12 femenina i masculina i en tots dos casos les partides constaran de 15 minuts per jugador o jugadora, encara que el temps podrà modificar-se en funció del nombre de persones inscrites.



El lliurament de premis s’ha programat per al mateix dimecres 26 de juny en finalitzar les partides i en ell s’atorgaran trofeus als tres primers classificats en cadascuna de les categories. Així mateix, la Regidoria de Joventut, impulsora de l’esdeveniment, sortejarà dos lots de material didàctic entre les persones participants, un per cada categoria. “A Almussafes agraden molt els escacs i per això continuem apostant per la seua promoció. Hi ha demanda i a més des del consistori compartim la necessitat de promoure aspectes com la creativitat, el respecte, la cooperació o la concentració, molt presents en aquesta disciplina”, assenyala la regidora de Joventut en funcions, Davinia Calatayud.