El XXII Concurs de Targetes Nadalenques d’Almussafes ja té guanyadors

Els premis s’entregaran aquest dijous 12 de desembre a les 19 hores en un acte que se celebrarà en el Centre d’Informació Juvenil



L’Ajuntament seleccionarà una dels treballs guardonats per a felicitar les festes a la ciutadania de la localitat



La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament d’Almussafes ha fet públics els noms de les persones guanyadores del XXII Concurs de Targetes Nadalenques. El lliurament de premis es durà a terme aquest dijous 12 de desembre a les 19 hores en el Centre d’Informació Juvenil, on representants del consistori obsequiaran als i les artistes amb un diploma commemoratiu i un regal didàctic. Una de les 10 targetes guanyadores, seleccionades totes elles en una votació popular, serà la que utilitze el consistori per a felicitar oficialment aquestes festes.



Els vots recollits per la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament d’Almussafes entre l’11 i el 22 de novembre, període en el qual van quedar exposats al públic els treballs presentats al certamen, han decidit un any més els guanyadors i guanyadores del Concurs de Targetes Nadalenques de la localitat, que amb aquesta ja ha aconseguit la seua vint-i-dosena edició.



Tal com consta en una resolució publicada el passat 4 de desembre, les sis creacions seleccionades en la categoria Infantil han sigut, per aquest ordre, les realitzades per Eduard López San Félix, Leire Rovira García Melgares, Emma Zarzo Boix, qui ocupa també la quarta posició amb un altre dibuix, Miguel Guixot Cebolla i Rafa Catalá Gándara.



En la categoria d’Adults, José Antonio Castella Béjar ha aconseguit col·locar tres treballs en la llista de guanyadors (primer, segon i quart lloc), mentre que el tercer ha sigut per a Vicen Artola Rovira. Tant en la categoria Infantil com en la d’Adults s’ha augmentat el nombre de persones premiades al no presentar-se cap targeta en la categoria Juvenil.



El lliurament de guardons se celebrarà aquest dijous 12 de desembre a les 19 hores en el Centre d’Informació Juvenil, on les persones seleccionades rebran un diploma acreditatiu atorgat per l’Ajuntament i un regal didàctic, mateix obsequi que s’adjudicarà en el sorteig que es realitzarà entre la resta de participants que no hagen aconseguit els vots suficients per a classificar-se en la convocatòria.



“A Almussafes tenim gent molt creativa i que amb molt pocs elements és capaç d’elaborar autèntiques obres d’art, per la qual cosa seria una llàstima no aprofitar tot aquest potencial per a reivindicar la importància de mantindre tradicions com l’enviament de postals nadalenques, un costum que amb el pas del temps ha anat perdent-se”, assenyala la regidora de Joventut, Belén Godoy.



Bases del concurs

Podien participar en el concurs totes aquelles persones interessades residents a la Comunitat Valenciana, establint-se per a això les categories Infantil (fins als 11 anys), Juvenil (12 a 17 anys) i Adulta (a partir de 18 anys). En tots els casos el tema havia d’estar relacionat amb el Nadal i amb els seus principals costums i era obligatori que els treballs tingueren una superfície de 10×15 centímetres tancats i de 20×15 centímetres completament oberts, sent imprescindible que els dibuixos es realitzaren en una sola cara exterior. A més, des de l’organització es va donar l’opció d’elaborar les creacions amb qualsevol tècnica, excepte pastís, de manera que no dificultara la reproducció tipogràfica.