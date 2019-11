El XXII Concurs Narrativa Infantil i Juvenil de la Falla Plaça Malva ja té guanyadors

Print This Post

347 treballs han participat en la convocatòria

L’Associació Cultural Falla Plaça Malva va fer ahir el lliurament dels premis del XXII Concurs de Narrativa Juvenil i Infantil. L’acte va estar presidit per Maria Calvo, regidora d’Educació; Alfred Aranda, regidor de Cultura; Triana Miquel Llopis, Fallera Major Infantil de la Falla Plaça Malva; Enrique Furió, Pablo Acosta, presidents de la comissió i Josep Antoni Fluixà, director de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura.

El lliurament dels premis va estar presentat per Inés Brines Pellicer, que va ser l’encarregada de donar lectura a l’acta del jurat.

Acta del jurat

Reunit el jurat format per: Alfred Aranda Mata, Susana Boronat Martín, Empar Bria Pelufo, Yaiza Cáceres Castillo i Esther Català González, el dia7 de novembre 2019 a Alzira, decideix atorgar els premis següents per cadascuna de les categories:

Tercera categoria

Finaliste

“El museu dels extingits”, de Laia Hurtado Escrivà, (CEIP Alborxí).

Finaliste

“La Indiana Jones de la família” de Saül Sanchis Blasco, (CEIP Alborxí).



Segon premi

“El museu de la vida”, de Maria Ruiz Pardo, (CEIP Lluís Vives).

Primer premi

“El museu dels records”, de Pau Huerta Martínez (CEIP Alborxí).



Segona categoria

Finaliste

Un museu amb molta vida”, d’Ana Albelda Jover , (La Purisima).

Finaliste

“Si del MUMA vols eixir…”, de Clàudia Borràs Peris, (La Purisima).

Segon premi

“El museu d’Enric”, de Núria Carrió Llorens (Xúquer Centre Educatiu).

Primer premi

“El pou del MUMA”d’Hugo Coque Cortell, (CEIP Alborxí).

Primera categoria

Segon premi

“El corredor cinc” de Clàudia Gamero Hernández (Xúquer Centre Educatiu).

Primer premi

“L’espoli espoliat” de Nerea Aliques Zafrilla (Xúquer Centre Educatiu).

Premi especial

A l’escola amb el nombre proporcional més elevat de treballs presentats es per als col·legis l’Alborxí i per al col·legi Xúquer Centre Educatiu, per la destacada participació dels dos centres.

Associació Cultural i Festiva Falla Plaça Malva