El XXII Premi per l’Ús i la Dignificació recau en les empreses Estudi Joaqui Rosell, Psicoteràpia Algemesí i La Veu d’Algemesí

L’Ajuntament d’Algemesí ha lliurat el Premi per l’Ús i la Dignificació a les empreses Estudi Joaqui Rosell Pilates i Quiromassatge, Psicoteràpia Algemesí i La Veu d’Algemesí. Uns guardons que tenen per objecte reconéixer l’ús del valencià en les empreses algemesinenques i que arriben a la vint-i-dos edició.

El premi a l’empresa de nova creació és per a Estudi Joaqui Rosell Pilates i Quiromassatge perquè, tant en la retolació externa com en l’abundant documentació interna adreçada a la clientela, visibilitza i potencia l’ús del valencià. Tot utilitzant un llenguatge acurat, contribueix a la dignificació del valencià en l’àmbit municipal.



En empresa d’us de noves tecnologies el premi és per a Psicoteràpia Algemesí, perquè, a més de la pàgina web, utilitza les xarxes socials (Facebook, Twitter…) per a informar i aconsellar sobre temes relacionats amb el seu camp professional, la psicologia. L’ús d’un llenguatge acurat en els textos expositius o instructius d’entrada difonen i dignifiquen el valencià.



El premi relatiu a l’ús del valencià aplicat a les noves tecnologies per a l’empresa, l’objecte de la qual és exclusivament la comunicació i difusió a través de les xarxes socials, és per a La Veu d’Algemesí, pel ressò mediàtic ja que, a través de la seua pàgina web, i les xarxes socials, Facebook i Twitter, difonen l’actualitat local i tota aquella que consideren d’interés general. La gran incidència tant en nombre d’usuaris com de seguidors, amb un ús exclusiu del valencià, col·labora a la seua dignificació en l’àmbit municipal.



El regidor de Promoció del Valencià, Rafa Lluch, ha manifestat que el valencià és “un idioma viu i, com a tal, és important destacar que les empreses l’utilitzen amb normalitat en les relacions diàries amb els seus usuaris i clients”. També va voler agrair el treball i dedicació de la tècnica de normalització lingüística, Fina Girbés, davant la seua jubilació.