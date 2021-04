El XXXIV Certamen Cristòfor Aguado premia l’escriptura juvenil a Aldaia

Print This Post

En la setmana del llibre la Biblioteca Municipal d’Aldaia ha programat una sèrie d’activitats encapçalades pel Certament Literari juvenil, celebrat al TAMA

L’Ajuntament d’Aldaia, i concretament la Biblioteca Municipal, ha celebrat la seua ja tradicional entrega de premis del XXXIV Certamen Literari Juvenil Cristòfor Aguado i Medina. Este 2021 amb una gal·la molt emotiva i mantenint la participació amb més de 200 obres presentades a les diferents categories.

Els premis han estat atorgats en dues modalitats diferents, narrativa i poesia, i en diferents categories depenent de l’edat dels participants. Així, els guanyadors en poesia, entre nou i onze anys, han estat per a Víctor Lérida Caro, primer premi, amb ‘El prat verd’ i Laura Gómez Olmos, premi accèssit, amb ‘Junts parem la violència’.

En poesia, de dotze a quinze anys, Paúl Mora López, primer premi, amb ‘La terreta’ i Daniel Bayo Torres, premi accèssit, amb ‘La nit’. En poesia, de setze a divuit anys, Lucía Rojo Vives, primer premi, amb ‘La incandescència d’una nit’ i Alejandro Pescador Martí, premi accèssit, amb ‘La nostra vacuna’. En narrativa, de nou a onze anys, Martina Barreña Puertas, primer premi, amb ‘Mosquera, la casa acolorida’ i Julia Gil Taberner, premi accèssit, amb ‘Quin canvi!’. En narrativa, de dotze a quinze anys, David Morente Poveda, primer premi, amb ‘La mascareta’ i Nuria López Antón, premi accèssit, amb ‘El gran laboratori’. I en narravita, de setze a divuit anys, Gema García Ruiz, ha rebut el primer premi, amb ‘Una nit diferent’.

Guillermo Luján, alcalde d’Aldaia, va agrair la participació al certàmen, “és un orgull per al nostre poble poder gaudir del vostre talent i interés per la cultura i la literatura. Com també ho és l’exemple de Conxa Aguilar, una de les lectores més veteranes de la nostra Biblioteca Municipal”.

I és que durant el transcurs de l’acte, també es va retre l’homenatge ‘lectora d’honor’ a Conxa Aguilar Martínez, de 92 anys, com la lectora més veterana de la Biblioteca Municipal d’Aldaia al Teatre Auditori Municipal d’Aldaia (TAMA).