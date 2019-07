Elena Bastidas a Oltra: “Són els tribunals els que estan gestionant la política de menors, majors i dependents”

Connect on Linked in

A les sentències del TSJCV contra les decisions de la vicepresidenta, a les peticions de la Fiscalia en els centres de menors i les reclamacions del Síndic de Greuges se suma ara el Ministeri d’Hisenda

La sotssecretària general del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, Elena Bastidas, ha denunciat hui que és la Justícia la que està gestionant la vicepresidència social davant la “incapacitat de Mónica Oltra”. “Són els tribunals els que s’han hagut de fer càrrec de les polítiques de majors, menors i dependents pel sectarisme de la vicepresidenta, ja que s’acumulen les sentències i les trucades d’atenció de cort judicial davant la imposició d’Oltra”.

Bastidas s’ha referit d’aquesta manera a la “garrotada” sobre la paralització, per part del Tribunal Central de Recursos Contractuals -dependent del Ministeri d’Hisenda-, del concurs del Punt de Trobades Familiar per excloure a les empreses privades. “Aquesta paralització és per a assegurar el tracte no discriminatori i la igualtat entre els contractants i vetlar per la correcta aplicació de les normes que incorporen tals principis al nostre ordenament jurídic”.

Així, la sotssecretària regional ha recordat que aquesta nova “trucada d’atenció” se suma a les tres sentències del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) on s’advertia de les manques de l’adjudicació del servei en tres residències per a majors”.

A més, ha afegit, “vam conéixer un informe elaborat per la mateixa Generalitat on s’advertia que l’oferta comprometia la qualitat assistència dels majors i que hi havia seriosos dubtes que es poguera assegurar la correcta viabilitat dels serveis perquè prevalia l’interés econòmic al social”. “Fins a la Fiscalia va haver d’intervindre davant la situació dels centres de menors tutelats de la Generalitat”, ha recordat Bastidas.

A aquesta realitat se sumen els impagaments als centres ocupacionals que s’han “cronificado”, les llistes d’espera en Dependència, les alertes del Síndic de Greuges “posant en escac la gestió de Mónica Oltra en assegurar de forma preocupant que els centres d’atenció primerenca no poden garantir l’atenció integral als menors i a les seues famílies, a la qual queden obligats per la normativa vigent”, ha criticat.