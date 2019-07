Elena Bastidas: “Oltra asfíxia als centres de menors en risc de col·lapse”

Connect on Linked in

“La nefasta gestió posa en risc la continuïtat i qualitat del servei pel qual l’administració ha de vetlar”

“Fa l’efecte que Oltra vol que funcione mal a propòsit no sabem amb quina intenció perquè no es pot gestionar pitjor”

La sotssecretària general del PPCV, Elena Bastidas, ha assenyalat que “Oltra asfixia als centres de menors amb els seus impagaments i amb el caos en la gestió”.

Bastidas ha mantingut una reunió amb els portaveus populars als ajuntaments de Paterna, Bunyol, Llíria i Alboraig, localitats afectades per la imposició d’Oltra d’implantar un centre d’acolliment i recepció de menors, els qui li han transmés la seua preocupació per la repercussió i conseqüències negatives de la mala gestió en les seues poblacions.

La responsable popular ha indicat que “mentre s’acumulen les queixes i els problemes pels impagaments, Oltra no té problemes a carregar a la Generalitat les despeses del viatge de l’Orgull gai a Madrid. Qüestió de prioritats”.

Per a la diputada popular, “els fets vénen demostrant que Oltra no està capacitada per a dirigir la política de menors en aquesta Comunitat. Està desacreditada, amb una falta absoluta de rigor i capacitat per a gestionar. En aquests moments s’acumulen els impagaments als centres de menors fins al punt del col·lapse, té sentències en contra, trasllats polèmics, inseguretat, incidents de tota mena, instal·lacions en un estat lamentable i la vicepresidenta Oltra segueix sense posar solucions”.

Elena Bastidas ha assenyalat que “Oltra ha mostrat una absoluta indolència a la situació de desprotecció d’aquests menors i una sorprenent falta de preocupació, sense donar resposta a la greu situació que travessen”.

L’última és la denúncia dels Centres de Dia de Menors pel retard en la resolució de l’ordre d’ajudes de 2019, “la qual cosa implica portar des de gener, set mesos, sense ingressar un euro, havent d’avançar del seu ja escassa economia el pagament complet de l’activitat”, ha afegit.

“La insensibilitat d’Oltra amb els menors ralla la perversió i mala fe, perquè cada any es repeteixen els mateixos retards i, lluny de solucionar-se, va cada vegada a pitjor i li fan un volt de rosca més perquè ara ja ni tan sols tenen la resolució de l’ordre d’ajudes de 2019 que garanteix que es cobrirà aquesta despesa. Aquest entossudiment ens porta a pensar malament perquè fa l’efecte que Oltra vol que funcione de forma deficient a propòsit, no sabem amb quina intenció. No es pot fer pitjor. En realitat, la seua nefasta gestió està posant en risc la continuïtat i qualitat del servei pel qual l’administració ha de vetlar i que és procurar el benestar dels menors”.

Finalment, Elena Bastidas ha posat com a exemple d’aquest desistiment els succeït amb el Centre de menors de Sogorb “on una sentència judicial va considerar il·legal el desallotjament de menors del centre de les monges en 2017 i també va arxivar un cas d’abús denunciat per Oltra i que mai va existir”. El PP ha sol·licitat la compareixença d’Oltra en Les Corts perquè explique aquestes actuacions relacionades amb els centres de menors.