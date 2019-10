Elena Bastidas: “Puig va mentir als 1.400 treballadors de la Ribera quan els va prometre que mantindria les seues condicions laborals

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Denúncia que el Consell ha retallat la inversió prevista a l’Hospital ja que dels 5,4 milions plantejats només ha executat 340.000

Tant s’està produint una fugida de professionals que no se senten ni emparats ni valorats el que es tradueix en un minvament de la qualitat assistencial

Santamaría: “Sánchez és un risc per a l’Estat del Benestar”

La portaveu adjunta del Grup Parlamentari Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Elena Bastidas, ha assenyalat hui que el President de la Generalitat, Ximo Puig, “va mentir als valencians i va mentir en seu parlamentària quan va dir que els drets socials i laborals dels treballadors de la Ribera anaven a mantindre’s. Ha enganyat a 1.400 treballadors”.

Bastidas ha fet aquestes declaracions durant un acte celebrat a Alzira emmarcat en el ‘retallades Tour’ al costat del candidat al Congrés, Luis Santamaría i el portaveu del PP a l’ajuntament, José Andrés Hernández, per a denunciar com les retallades estan afectant la Sanitat valenciana i, en concret, a l’Hospital de la Ribera.

Bastidas ha recordat que el President de la Generalitat es va comprometre mantindre les condicions laborals dels 1.400 treballadors de l’Hospital de la Ribera però ha incomplit la seua promesa.

Això significa que “s’estan produint un atac als drets socials i laborals dels professionals de l’Hospital ja que la forma jurídica que se’ls va donar “els està generant un problema amb la seua situació laboral i s’estan veient desatesos”.

Tant és així que s’està produint una fugida de professionals que no se senten ni emparats ni valorats el que es tradueix en un minvament de la qualitat assistencial.

A més, Bastidas ha recordat que el Consell ha retallat la inversió prevista a l’Hospital i que, de 5,4 milions plantejats per a millor les instal·lacions sol s’han executat 340.000. “És un atac directe a l’Estat del benestar”

Per part seua, el candidat al Congrés Luis Santamaría ha assenyalat que el Govern de Sánchez és el major perill per a l’Estat del Benestar, per a la Sanitat, l’Educació i la Política social. Així, ha assenyalat que tots els organismes adverteixen de “negres nubarrones” en l’economia i el Govern “segueix sense fer els deures”.

“Mentre la situació econòmica empitjora, la UE ens demana 6.000 milions de retallada en la despesa i volem veure si es retallarà en duplicitats d’empreses o si ens anem al model d’increment d’impostos com sempre ha defensat el PSOE”, ha assenyalat.

La proposta econòmica del senyor Sánchez posa en risc el nostre estat del benestar, planteja una pujada d’impostos i una incertesa econòmica que es traduirà en més desocupació.