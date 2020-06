Eliminació Semàfors Alaquàs

Print This Post

L’Ajuntament d’Alaquàs ha realitzat en les últimes setmanes diferents intervencions de regulació del trànsit amb l’objectiu de millorar la mobilitat urbana, augmentar la seguretat viària i estalviar en costos de manteniment i mobiliari urbà. Aquesta acció s’ha realitzat sota les directrius de la Policia Local d’Alaquàs, competent en aquesta matèria.

Aquesta actuació és coherent amb el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) i contribueix de manera positiva al condicionament i qualitat visual dels trams afectats, evitant l’alta densitat del mobiliari urbà i prevalent la visualització per a les i els vianants.

Les actuacions s’han centrat principalment en la revisió de tots els semàfors del municipi per a comprovar no sols el seu funcionament sinó sobretot la seva funció quant a regulació de trànsit. A més s’ha reforçat la senyalística vertical amb la instal·lació de reductors de velocitat i senyals lluminosos de càrrega solar.

Una de les intervencions principals ha estat en l’encreuament de l’avinguda Blasco Ibáñez amb Rafael Alberti i General Palafox, on s’han eliminat un total de 12 semàfors LED en groc intermitent. S’ha dut a terme aquesta actuació amb l’objectiu d’evitar duplicitats i estalviar costos perquè existia una doble de regulació de trànsit a través de rotonda i semàfors.

Aquests semàfors han estat traslladats i reutilitzats en la intersecció entre avinguda Camí Vell de Torrent i carrer Doctor Fleming ja que els que hi havia s’havien quedat obsolets i el seu consum era major. S’han eliminat a més altres columnes i bàculs semafòrics en Jaume I, carrer Conca i avinguda Pablo Iglesias.

L’eliminació de tots aquests semàfors no sols ve a augmentar la seguretat viària i estalviar costos sinó que, a més, contribueixen a la disminució de riscos per a les persones vianants i es recupera espai per al vianant en les voreres.