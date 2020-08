Elísa Díaz denuncia que en 2020 el Consell només ha invertit un 6% en prevenció d’incendis i adverteix que el foc no s’evita amb ‘ximoanuncios’

Connect on Linked in

Titlla de “vergonyós” que dels 25,4 milions d’euros previstos per a la prevenció d’incendis sol s’hagen executat 1,6

“Puig no es pren de debò ni el foc ni la muntanya”. Els 1.000 treballadors que va anunciar fa 7 mesos per a netejar les muntanyes seran contractades quan acabe l’estiu

Adverteix que les ajudes al voluntariat ambiental per a prevenció d’incendis no es faran efectives fins a 2021

“És impossible que se centren en previndre incendis quan estan centrats en l’incendi que tenen dins. Estem davant un Consell en flames”

La portaveu de Medi Ambient del Grup Parlamentari Popular, Elisa Díaz, ha assenyalat que el Consell del Botànic només executa 6% dels previst en la lluita contra incendis i ha advertit que el foc no s’evita amb *ximoanuncios.

La diputada autonòmica ha titllat de “escandalós” que l’estiu més sec i complicat per a la muntanya valenciana -no sols per la *Covid19, sinó perquè s’arrosseguen els problemes dels dos temporals que van provocar enormes destrosses en 2017 i 2020-, el Consell “retalle en la lluita contra incendis”.

D’aquesta manera ha explicat que els números “no enganyen” i que dels 25,4 milions previstos en el Pressupost de la Generalitat Valenciana per a la prevenció d’incendis sol s’han executat 1,6 milions, la qual cosa suposa només un 6% d’inversió real, “una vergonya”. Es tracta, ha afegit, d’una activitat essencial que no es va parar per la pandèmia, tal com es va expressar des de la Conselleria, “amb el que no s’entén que la muntanya haja sigut abandonat a la seua sort”.

A aquesta “tisorada” se suma el realitzat en el pressupost destinat al medi natural, on a penes s’ha executat el 16% de l’inicialment previst. “És un ròssec”, ha denunciat.

Sobre aquest tema, la també secretària executiva de Medi Ambient del PPCV, ha assenyalat que el *Botànic porta cinc anys sense dur a terme una gestió forestal sostenible que previnga incendis. “Després de cinc anys continua havent-hi actuacions que es fan esperar, com les ajudes destinades a gestió forestal o les ajudes al voluntariat ambiental per a prevenció d’incendis que acaben d’eixir i que malgrat indicar que són per a l’exercici 2020, es faran efectives en 2021″.

Un Consell “en flames”

Elisa Díaz ha titllat de “aixecada de camisa” que la consellera de Justícia, Gabriela Bravo, parle de l’any més dur per a les muntanyes de la Comunitat a causa de la pandèmia i a un estiu dels més secs de la dècada, i per la seua part la consellera Mollà estiga “asfixiant econòmicament els recursos per a lluitar contra el foc”. “Sembla que pertanyen a governs diferents”, ha assenyalat.

“És impossible que se centren en previndre incendis en la Comunitat quan estan centrades en l’incendi que tenen dins”, ha advertit, estem “davant un Consell en flames”. Així, la portaveu de Medi Ambient ha afirmat que els ximoanuncios no eviten focs ni protegeixen la muntanya, perquè els 1.000 treballadors que va anunciar fa set mesos per a netejar les muntanyes valencianes comencen ara a ser contractats el que significa que Puig “no es pren de debò ni el foc ni la muntanya”.

“La muntanya valenciana no té qui el cuide” ha assenyalat Elisa Díaz, al mateix temps que ha advertit que a aquesta situació se suma l’acomiadament de 60 brigadistes que duien a terme labors de prevenció d’incendis, la qual cosa ha provocat que “hi haja zones en les quals abans es comptava amb alguna brigada i en les quals ara no existeix cap”. Davant aquesta realitat, “del que puga passar aquest estiu, sí que hi haurà responsables polítics”.

Elisa Díaz ha assenyalat que en l’última legislatura del PPCV es van aprovar el doble de Plans Locals de prevenció d’incendis que amb el *Botànic en la legislatura passada, “tota una declaració d’intencions que demostra qui invertia en la protecció de la muntanya valenciana, i encara que sembla que en els dos últims mesos s’hagen volgut posar les piles en aquesta tasca d’aprovar plans locals de prevenció d’incendis, segueixen sense actualitzar els dels Parcs Naturals, i arrosseguen ja cinc anys de *Botànic sense fer res per protegir les nostres muntanyes”