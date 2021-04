Elisa Tarazona: “Els sanitaris espanyols han demostrat estar a l’altura dels millors del món des de l’inici de la pandèmia”

Connect on Linked in

La consellera delegada del Grup Ribera enalteix la gran labor dels professionals sanitaris en la presentació del llibre i el documental ‘Covid: la història dels nostres herois’

· La memòria escrita i audiovisual s’ha presentat aquest matí en el Teatre Ateneu

“Els nostres sanitaris han demostrat estar a l’altura dels millors del món i ens sentim realment orgullosos d’ells”. Amb aquestes paraules, Elisa Tarazona, consellera delegada del Grup Ribera, ha volgut enaltir i reconéixer aquest divendres la labor no sols dels prop de 6.000 professionals que treballen per a la companyia sinó de tot el sector sanitari espanyol que des de març de 2020 està fent front a una de les majors pandèmies a la qual s’ha enfrontat l’ésser humà com la Covid.

Elisa Tarazona ha realitzat aquestes declaracions durant l’acte de presentació del llibre ‘Covid: la història dels nostres herois’, amb motiu del Dia Internacional del Llibre, i del documental del mateix nom que s’ha projectat aquest divendres en el Teatre Ateneu. Una memòria escrita i audiovisual que ret homenatge als sanitaris.

Durant la seua intervenció, la consellera delegada del Grup Ribera ha explicat que un dels aprenentatges més importants d’aquesta pandèmia és la posada en valor de la Sanitat per a tota la societat i per als dirigents polítics. “Arran de la Covid, som majoria els que valorem la nostra Sanitat com una de les millors del món, perquè davant una situació com aquesta, hem demostrat que tots som necessaris, que junts som més forts i que la col·laboració públic privada ha salvat i continua salvant moltes vides”.

Tarassona ha resumit també les claus de la gestió de la pandèmia en el grup, que es narren en el llibre. “El lideratge clínic, l’anticipació, la coordinació amb les diferents administracions per a atendre les residències de majors i mantindre una comunicació fluida, i la priorització de la seguretat dels professionals han sigut les claus del dia a dia de la pandèmia als hospitals del grup”, ha assenyalat.

“Decidim crear dos hospitals en un, amb una zona per a pacients Covid i una altra per a pacients no Covid, primer a l’Hospital Universitari de Torrejón, però que es trasllada a la resta d’hospitals gestionats pel grup Ribera, com Vinalopó, Torrevieja o Povisa, s’estén a tota Espanya i redueix els contagis en l’àmbit hospitalari”, ha dit.

Per part seua, la presidenta de l’Ateneu, Carmen de Rosa, ha agraït al Grup Ribera i a tots els sanitaris d’Espanya “el lliurament i la impagable labor que estan realitzant a nivell assistencial, sempre al servei d’una societat que els estarà eternament agraïda per la seua abnegació”.

‘Covid: la història dels nostres herois’, escrita pel periodista Sergio Aspas, és una obra inspirada en el commovedor documental que va gravar el grup sanitari, sota la direcció de Miguel Vizcaíno, que recull testimoniatges de sanitaris i pacients durant la primera i cruenta primera ona de la pandèmia, entre els mesos de març i juny de 2020.

“Hui veu la llum un llibre que ha suposat tota una lliçó de vida per la càrrega emocional que desprenen cadascun dels testimoniatges que en ell es plasmen. Testimoniatges, alguns d’ells, que t’estripen l’ànima per la crua realitat viscuda. No deixen indiferents a ningú”, ha comentat l’autor del llibre, la portada del qual és una imatge de Miguel Riopa, que va ser seleccionada entre les 120 millors fotografies publicades a tot el món per l’Agència France Press durant 2020, captada en l’UCI-Covid de Povisa.