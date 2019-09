Els 13 Centres de Joventut Municipals de València estaran oberts de nit i els caps de setmana

Connect on Linked in

Els 13 Centres Municipals de Joventut estaran oberts més temps. Incrementaran el seu servici 4 hores per jornada, en horari nocturn i de caps de setmana. El nou contracte per a la prestació del servici de gestió, informació i dinamització d’estos espais, l’adjudicació del qual s’ha aprovat hui en la reunió de la Junta de Govern, també contempla el disseny d’itineraris de formació específica contínua per al personal tècnic d’estos centres, a 152 hores anuals per persona.



D’esta manera, tal com ha informat hui la portaveu i vicealcaldessa, Sandra Gómez, al terme de l’esmentada reunió de govern, “amb la nova contracta l’Ajuntament s’adapta a les noves realitats dels jóvens, que poden utilitzar estos espais per desenvolupar diferents activitats culturals i d’estudi, i també amplia la qualitat del servici que es millora amb la formació del personal tècnic”.



En matèria de contractació, la Junta de Govern també ha declarat vàlid el procediment per a contractar l’execució de les obres de rehabilitació de l’edifici municipal situat al número 117 del carrer de la Reina, que albergarà el nou Centre Municipal de Servicis Socials del Cabanyal, finançades amb càrrec al Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.



Segons ha explicat el portaveu i vicealcalde, Sergi Campillo, l’empresa millor valorada i que, en principi, serà responsable d’esta obra ha sigut Ecocivil, que comptarà amb un pressupost de 605.658,24 euros i un termini d’execució de 180 dies, a partir de novembre, segons les previsions inicials.



“Amb este acord, s’avança en un projecte important i l’equip de govern dona un pas més en la seua aposta de posar fi a la situació anòmala del Cabanyal, que ha de ser un barri com la resta”, ha aclarit Campillo, qui a més ha concretat que l’obra recuperarà un edifici històric del Cabanyal de més de 429 metres quadrats. “Es tracta d’un immoble que abans estava ocupat i gràcies a les gestions del govern municipal es convertirà en un espai per pal·liar les situacions de pobresa existents en esta zona, i descongestionar el centre de servicis socials de La Malva-rosa”. En este punt, el regidor ha recordat que València comptarà, en acabar la legislatura amb 15 centres municipals de servicis socials, enfront dels 11 existents en 2015″.



En parlar del Cabanyal, Sergi Campillo ha recordat que la Junta de Govern també ha aprovat tres noves subvencions del programa ARRU d’ajudes a la Regeneració i Reurbanització, amb més de 60.000 euros, per a la rehabilitació de propietats privades.



D’altra banda, la Junta de Govern Local ha aprovat la concessió d’ajudes de la convocatòria de subvencions a associacions i entitats per a projectes que promoguen la igualtat entre dones i hòmens i de les persones del col·lectiu lèsbic, gai, transsexual, bisexual i intersexual (LGTBI) en el municipi de València. En definitiva, s’han destinat quasi 27.000 euros per fomentar el treball de 25 entitats que impulsa la lluita contra la discriminació per raó de sexe, d’orientació sexual o identitat de gènere.