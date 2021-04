Els 19 esportistes de taekwondo d’Alcàsser es van penjar medalles en els primers Jocs Escolars

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Ara el club es prepara per a l’Open de la Ceràmica, previst per al 15 de maig

Un total de 19 esportistes del Club de Taekwondo d’Alcàsser van participar, el passat cap de setmana, en els primers Jocs Escolars de Taekwondo. Els 19, d’edats compreses entre els 6 i els 14 anys, van aconseguir pujar al podi penjant-se sis medalles d’or, nou de plata i quatre bronzes.

Així, les medalles d’or van ser per a Alae Ech, Ivan Shirinh, Eric Mateo, Yassmine El Asri, Doaa Ech i Nayala Molina; mentre que María Fresneda, Ángel Fresneda, Íker Gutiérrez, Samuel Sáez, Mónica San Bartolomé, Eric Alemany, Malena Climent, Paula Catalán i Sofia Reynal es van penjar les plates. Finalment, els bronzes van ser per a Aitor Gutiérrez, Anna De Fes, Marua Damiri i Arturo Requena.

Uns bons resultats que no només continuen consolidant a aquest club del municipi, sinó que van ser celebrats pels seus entrenadors Raúl i Sandra: «estem molt contents amb el treball dels xics i xiques, ja que, per a molts d’ells, era la primera vegada que competien, i la veritat és que ho van fer molt bé». Ara, el Club es prepara per al seu pròxim esdeveniment, l’Open de la Ceràmica, que se celebrarà el 15 de maig.

L’alcaldessa del municipi, Eva Zamora, ha celebrat aquest resultat, ja que «és una mostra més de la gran afició per l’esport que hi ha a Alcàsser», i ha volgut agrair «la gran tasca que exerceixen aquests clubs esportius al nostre poble».