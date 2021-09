Els actes de l’Any Berlanga divulgaran l’obra del cineasta i impulsaran el sector audiovisual

Connect on Linked in

València acollirà en primavera unes jornades per ajudar les empreses audiovisuals a posicionar-se en el mercat internacional

El regidor de Turisme i Internacionalització, Emiliano García, acompanyat de la comissionada per a l’Any Berlanga i els Premis Goya, Teresa Cebrián, i el president de l’Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual, Pep Llopis, ha presentat este matí les activitats de l’Any Berlanga, que tenen com a objectiu “divulgar l’obra del cineasta i aproximar la seua figura a la societat valenciana, sense oblidar les generacions més joves”. La programació inclou unes jornades organitzades per l’Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual, que se celebraran a València esta primavera i busquen impulsar el sector audiovisual valencià en el mercat internacional.

El programa arranca el pròxim 6 d’octubre, Dia del Cinema Espanyol, que se celebra per primera volta enguany, coincidint amb la data de finalització del rodatge de “Esa pareja feliz”, de Luis García Berlanga. Eixe dia es col·locarà una placa homenatge a la casa on el director va passar bona part de la seua infància i joventut, al carrer de la Barcelonina 1, on se situava l’Hotel Londres. La següent acció en el calendari serà el 2 de desembre, quan es realitzarà un homenatge a l’actriu valenciana Lola Gaos, que va participar en diversos treballs de Berlanga i del naixement de la qual es complixen cent anys. També en desembre, en els dies previs a Nadal, diversos espais oberts de la ciutat acolliran animacions teatralitzades de la pel·lícula “Plácido”, ambientada en la Nit de Nadal.

Així mateix, durant l’últim trimestre de l’any tindran lloc tallers d’il·lustració de cartells de cinema per a xiquets, xarrades i projeccions sobre la figura de Berlanga en centres de persones majors i taules rodones amb experts. També s’han organitzat concursos de microrelats i de curtmetratges, s’han iniciat les gestions per denominar Passeig de Berlanga al tram que comprén el final del Museu de les Ciències Príncep Felip cap a l’accés a l’Hemisfèric i es visibilitzarà mitjançant senyalística en el sòl la Ruta Berlanga, que incorpora dos punts fallers gràcies a la col·laboració amb la Falla Na Jordana.

De cara a 2022 s’han programat concerts amb diferents societats musicals, un esdeveniment dirigit al sector de l’animació i els videojocs, i unes jornades organitzades per l’Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual, que es desenvoluparan en primavera, amb la finalitat d’ajudar les empreses a fer el salt als mercats internacionals i fomentar la coproducció internacional.

El regidor Emiliano García ha subratllat que “la celebració del centenari del naixement del cineasta valencià Luis García Berlanga, coincidint amb la celebració com a acte cim d’este centenari, de la gala de lliurament dels premis Goya a València, convertix este període en un any d’oportunitats, tant per a la ciutat de València com per al seu sector cultural, especialment l’audiovisual”. Per la seua part, Teresa Cebrián ha destacat “la importància d’aproximar la figura de Berlanga a les generacions més joves perquè este llegat no es perda”, mentre que Pep Llopis ha posat l’accent en “la necessitat d’aprofitar l’Any Berlanga per donar un impuls vertader a la indústria audiovisual valenciana i posar-la en valor en l’àmbit internacional”.