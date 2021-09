Els actes en memòria del naixement de Vicent Andrés Estellés comencen amb una exposició a la Casa de Cultura de Burjassot

Connect on Linked in

La Festa Estellés a Burjassot, per a commemorar l’aniversari del naixement del poeta burjassotense, que va tindre lloc el 4 de setembre, es transformarà en setmanes de celebració. Amb l’objectiu de no interferir en l’atípic calendari faller de setembre, ha sigut aquesta mateixa setmana quan han començat els actes previstos per a la commemoració del fill predilecte de la localitat, impulsats per la regidoria de Promoció del Valencià, des de Aviva Burjassot, que dirigeix Manuela Carrero i la regidoria de Cultura, dirigida per Javier Naharros.

Així, el vestíbul de la Casa de Cultura acull una exposició, acabada d’inaugurar per la regidora de Promoció del Valencià, Manuela Carrero i pel regidor de Cultura, Javier Naharros, sobre el poeta, cedida per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). Una muetsra que romandrà fins a la fi del mes i que es traslladarà, més endavant, a un altre lloc de manera definitiva, encara per determinar. D’altra banda, i com es va avançar el mes de juliol, pròximament s’inaugurarà una exposició itinerant que recorrerà tots els centres d’Ensenyament Secundari de la localitat, des de finals de setembre i fins al mes de novembre. Amb aquesta mostra itinerant en els centres de Secundària, els departaments de Valencià: Llengua i Literatura poden aprofitar el moment en què l’exposició arribe al centre educatiu per a impartir el contingut de la seua matèria relatiu al poeta i que l’exposició puga servir com a base per a desenvolupar-lo. En aquest sentit, l’exposició constitueix una síntesi de diferents clau de la vida d’Estellés i dels elements centrals de la seua obra i es completa, a més, amb quatre dels seus poemes més destacats, que poden facilitar al professorat un treball més actiu i pràctic al voltant de la seua obra poètica.

A més d’aquestes exposicions, des de Aviva Burjassot també està previst repartir un còmic sobre Vicent Andrés Estellés a tot l’alumnat de sisé de Primària del municipi. Finalment, per part de la regidoria de Cultura, s’està ultimant també l’organització d’un recital poètic a càrrec de “Acompasa2” que, sota el títol “Tot Estellés”, tindrà lloc en la plaça de l’Ajuntament, pròximament.