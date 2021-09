Els actes fallers 2021 conclouen amb un augment de més del 78% de la taxa de reciclatge

Connect on Linked in

Augmenta de manera extraordinària el reciclatge i confirma la tendència de comissions falleres i veïnat a col·laborar en la separació de residus

El vicealcalde i regidor d’ecologia urbana de l’Ajuntament de València, Sergi Campillo, ha destacat el paper de les comissions falleres, que “en tot moment han col·laborat perquè no hi haguera incidents ressenyables respecte de la neteja als carrers”. En unes falles atípiques, amb actes reduïts i sense convocatòries festives com revetlles o disc mòbils, la recollida selectiva ha augmentat de manera extraordinària, per això el vicealcalde ha volgut agrair al món faller la seua contribució al manteniment de la ciutat.

“Cap incident important durant els actes fallers de 2021”, eixe és el resum de la valoració que els servicis de neteja de l’Ajuntament de València fan després de la celebració de les festes falleres que finalitzaren el passat diumenge. Respecte a la gestió de residus, l’augment de les dades és molt important, més d’un 78% de la recollida selectiva respecte de les dades de l’any 2019, i això tenint en compte que la recollida de residus total s’ha reduït quasi un 8% respecte de fa dos anys. El vicealcalde de València i regidor d’ecologia urbana ha assenyalat que “l’augment espectacular de les dades de reciclatge demostra que la ciutadania està cada vegada més compromesa amb la sostenibilitat i això és una bona noticia”.

Pel que fa a les dades de paper i cartó, al 2019 es varen recollir 233.500 quilògrams i a setembre de 2021, la xifra puja fins a 479.680 quilògrams, el que suposa un augment del 105,43%. En la mateixa línea estan la recollida d’envasos, en març de 2019 fou de 184.467 quilògrams i enguany ha arribat als 343.128 quilògrams, és ha dir, puja un 86,01% i la recollida de matèria orgánica, que augmenta de manera exponencial i passa dels 254.100 quilos del 2019 a 497.360 d’este nay, el que suposa un percentatge de pujada de 95’7%.

També es important remarcar l’augment en l’arreplegada de mobles i objectes, que augmenta un 35’96%, amb 143.640 quilos al 2019 i 195.290 a setembre de 2021.

Si l’augment de la recollida selectiva confirma la bona gestió que comissions i veïnat han fet dels residus, el descens dels residus dels contenidors de resta ho certifica. En març de 2019 es recolliren 5.850.338 quilògrams, i ara, a setembre de 2021, la xifra baixa a 4.625.520 quilos, és a dir, quasi un 21% menys de residus que han anat a parar al contenidor corresponent.

També baixa, molt lleugerament, la recollida de cendres, després de la cremà del passat diumenge 5 de setembre, els serveis de neteja de l’Ajuntament de València recolliren un total de 2.388.860 quilos, un 1’5% menys que al 2019 (2.425.360), però cal tindre en compte que al 2019 va ploure i l’aigua va provocar un augment del pes de les cendres arreplegades. I junt amb el pes del contingut dels contenidors de resta i les cendres descendeix un 2’49 la recollida de vidre per l’abscència de actes massius com disc mòbils i la reducció d’horari nocturn provocat pel toc de queda.

Respecte de la recollida de cendres que es cremaren a la Plaça de l’Ajuntament, el vicealcalde de València ha volgut assenyalar que “es va fer de matí per expressa petició dels servicis d’urbanisme amb l’objectiu d’afectar el menys possible al nou paviment que s’ha col·locat a la Plaça de l’Ajuntament, ja que este paviment és especial i calia deixar refredar les cendres abans de recollir-les”.

Les conclusions són bones, en paraules del Campillo “les falles són una festa molt intensa en l’ús del carrer, i si ben és cert que s’han produït els mateixos botellots que altres cap de setmana, en general, podem estar molt satisfets amb com s’han desenvolupat els actes fallers, i amb el treball dels servicis de neteja i recollida de residus”.