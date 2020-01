Els afiliats a la Seguretat Social en turisme van créixer un 3,2% al desembre

Print This Post

El sector turístic ha sumat 75.026 treballadors en l’últim any i representa el 12,4% del total d’afiliats a Espanya.

90.681 persones treballadores del sector d’hostaleria han vist millorades les seues condicions de treball.

Els afiliats a la Seguretat Social vinculats a activitats turístiques van créixer al desembre un 3,2% interanual, aconseguint un total de 2.395.030 afiliats, segons les dades incloses en l’Informe sobre Ocupació en Turisme elaborat per Turespaña, dependent del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, i difosos en el dia de hui. És la xifra més alta en la sèrie històrica d’un mes de desembre.

L’ocupació en les activitats turístiques ha sumat en l’últim any 75.026 treballadors en alta laboral, que representen el 12,4% del total d’afiliats en l’economia nacional.

Des de l’aprovació del Pla Director per un Treball Digne a l’agost de 2018, 90.681 persones treballadores del sector d’hostaleria han vist millorades les seues condicions de treball, segons dades incloses en l’informe primera fase de plans de xoc 2019 elaborat pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.

La secretària d’Estat de Turisme, Isabel Oliver, valora de manera molt positiva aquestes dades perquè, “a més de suposar un nou rècord d’afiliació per a un mes de desembre, demostren que el turisme s’ha consolidat com un gran vector de creació d’ocupació per damunt d’altres sectors econòmics”.



Oliver destaca els bons resultats del Pla Director per un Treball Digne, que “ha millorat la qualitat de l’ús de milers de treballadors i treballadores del sector de l’hostaleria, mostrant que es pot créixer amb justícia social”, i assenyala que “el nou Govern continuarà apostant per polítiques que contribuïsquen a la generació d’ocupació estable i de qualitat”.

Afiliació per sectors i comunitats

De les 75.026 altes laborals al desembre, 44.228 corresponen a hostaleria. L’apartat “altres activitats” va pujar en 28.868 afiliats i les agències de viatges van tindre un increment de 1.930 treballadors. L’informe ressalta el positiu comportament d’aquesta branca d’activitat des de desembre de 2014, ja que havia reduït les xifres d’ús de forma continuada en els sis anys anteriors (2008-2014).

L’ocupació turística va créixer en totes les Comunitats Autònomes. En xifres absolutes, l’ocupació en el conjunt d’hostaleria i agències de viatges/operadors turístics va experimentar el seu major increment a Andalusia, Comunitat de Madrid, Catalunya i Comunitat Valenciana. En valors absoluts, Andalusia va ser la comunitat en la qual més van créixer els assalariats i els autònoms. Finalment, en termes relatius, destaquen les pujades interanuals d’Andalusia (4,1%) i Comunitat Valenciana (4,1%).

L’informe complet pot consultar-se ací: https://www.tourspain.es/es-es/conocimientoturistico/afiliacionss/empleoenturismonotaafiliacionalass1219.pdf

Resultats del Pla Director per un Treball Digne en hostaleria

Des de l’aprovació del Pla Director per un Treball Digne a l’agost de 2019, s’han transformat en indefinits 51.522 contractes temporals en frau de llei, s’han realitzat 2.235 ampliacions de jornades de treball i han aflorat 36.924 ocupacions irregulars gràcies al treball i al compromís dels efectius que integren el Sistema d’Inspecció de Treball i Seguretat Social.