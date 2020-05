Els agricultors d’Alberic finalitzen les desinfeccions després de ruixar els carrers amb més de 2.000 litres

Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Alberic ha donat per finalitzat el procés de desinfecció dels carrers amb l’ajuda dels agricultors i amb això entra en una nova etapa de neteja en la qual es començarà a ocupar l’empresa adjudicatària. L’ajuda dels llauradors ha permés que durant aproximadament dos mesos es realitzen desinfeccions periòdiques dels carrers del nucli urbà i els camins del terme municipal pròxim, ruixant els carrers amb 1.700 litres d’hipoclorit sòdic, més 250 litres d’amoni quaternari, a més de 200 litres més de lleixiu domèstic. Tot això per a desinfectar els carrers i els utensilis de contacte a través dels que es podia contagiar el virus del Covid-19. Des dels primers dies de l’Estat d’Alarma va sorgir un grup d’agricultors voluntaris que han cedit el seu temps de manera gratuïta als veïns i veïnes. L’ajuntament, això sí, s’ha volgut fer càrrec del consum de gasolina en els seus tractors i finalment s’han gastat al voltant de 2.000 litres. “Sabem que són mesures que han d’anar complementades amb unes altres però són importants i a més han servit perquè la ciutadania se senta més segura i que es demostre una vegada més la solidaritat del poble d’Alberic. El comportament dels agricultors, així com d’altres sectors de la població que també han col·laborat en l’acció, ha sigut exemplar i només podem que estar agraïts”, argumenta l’alcalde, Toño Carratalá. Els agricultors (que majoritàriament s’estan reincorporant al seu lloc de treball) cedeixen el testimoni a l’empresa adjudicatària del servei de neteja, amb la qual l’equip de govern ja va mantindre la setmana passada reunions per a ampliar el servei i assegurar la desinfecció dels espais públics, a més de les instal·lacions municipals.