Els agricultors valencians deixen de cultivar en 2020 una superfície equivalent a cinc camps de futbol al dia

Connect on Linked in

Un estudi de l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) elaborat a partir de la nova Enquesta ESYRCE del Ministeri d’Agricultura revela que la superfície agrícola de la Comunitat Valenciana descendeix en 2020 un 0,83% respecte a l’any anterior, és a dir, en 1.335 hectàrees. Aquest balanç permet concloure que els agricultors valencians deixen de cultivar 3,6 hectàrees al dia, una superfície equivalent a cinc camps de futbol.

AVA-ASAJA lamenta que la Comunitat Valenciana continua ostentant el trist honor d’encapçalar el rànquing nacional de terres agràries ermes amb 162.902 hectàrees. Les comunitats autònomes que li segueixen en superfície no cultivada són Castella-la Manxa (161.075 hectàrees), Castella i Lleó (127.297 Ha), Andalusia (126.144 Ha) i Aragó (108.634 Ha), totes elles malgrat comptar amb molta major extensió geogràfica. Espanya en el seu conjunt aconsegueix les 1.027.534 hectàrees ermes després d’incrementar-se enguany en un 1,18%.

El president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, explica que “aquest procés implacable de camps no cultivats és conseqüència directa de la insostenible crisi de rendibilitat que travessen els agricultors espanyols i, de manera encara més dramàtica, els agricultors valencians. És la prova del cotó, l’evidència que la cadena agroalimentària falla i es trenca per la baula més feble, el del productor, perquè no rep preus dignes. A més de la superfície abandonada, salten les alarmes per l’envelliment rècord de la població agrària –per damunt dels 63 anys de mitjana en la Comunitat Valenciana– i la falta de relleu generacional al capdavant de les explotacions agropecuàries”.

No obstant això, segons el parer d’Aguado, “la classe política no vol actuar de debò per a solucionar la situació límit del camp, ni tan sols després de proclamar el seu paper essencial a l’hora de subministrar aliments durant la pandèmia del Covid-19. Els governs valencià i espanyol deixen morir al sector agrari sense aportar mesures de gran importància. Parlen molt d’emergència climàtica però no defensen el futur d’un col·lectiu que és fonamental per a preservar el territori i el medi ambient. Parlen molt de protegir l’horta però s’obliden de protegir a les persones que la mantenen cultivada. Parlen molt de cuidar als animals però es desentenen dels ramaders. Parlen molt d’agricultura però molt poc dels agricultors”.

Els cultius valencians que més superfície han perdut en 2020 són la vinya (1.100 hectàrees menys que en 2019), els cítrics (556 Ha menys, que baixen 1.786 Ha en el cas de les mandarines) i el caqui (la reducció de 282 hectàrees suposa un punt d’inflexió en la seua tendència a l’alça). També cal destacar la reculada en produccions amb baixa rendibilitat com la creïlla (-82%), la carxofa (-47%), la ceba (-46%), la tomaca (-16%), el meló d’Alger (-8%), la bresquilla i nectarina (-7%), l’albercoc (-6%) o la magrana (-4%). Per contra, la demanda mundial continua elevant l’interés per alternatives com l’alvocat (+45%) i el kiwi (+30%).