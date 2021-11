Els agricultors valencians “satisfets” amb la visita del ministre d’Agricultura a la Comunitat

Connect on Linked in

Les principals associacions i plataformes d’agricultors i ramaders de la Comunitat Valenciana, AVA-ASAJA i La Unió de Llauradors i Ramaders, han valorat com “molt positiva” la visita del ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, en la que es va reunir amb representats institucionals autonòmics, així com amb una ampla representació dels col·lectius més significants del sector.

L’objectiu del viatge, segons va explicar el ministre, era el de comentar els temes d’actualitat, la seua visió de com estan les coses i continuar treballant junts pel futur d’este sector tan important ací, a la Comunitat Valenciana, i al conjunt d’Espanya. Un sector símbol, no sols per la quantitat que es produeix sinó també la qualitat del que es produeix.

El president d’AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, s’ha mostrat “alegre” pel fet que, segons afirma, el ministre ha fet seues la major part de reivindicacions d’AVA-ASAJA, des de la mancança de treballadors professionals del camp i la necessitat de dotar de més ferramentes tecnològiques al sector per combatre les plagues fins a la reciprocitat dels estats membres de la Unió Europea en les negociacions amb països tercers i les exigències a les importacions per respectar la normativa sanitària vigent

Aguado creu que és molt beneficiós el fet que el ministre reconega que cal millorar les estructures i que falta recolçament des del Estat per modernitzar els regadiusTOTAL CRISTÓBAL AGUADO, PRESIDENT D’AVA-ASAJA 2

Per la seua part, el president de La Unió de Llauradors i Ramaders, Carles Peris, ha assegurat estar prou satisfets amb la visita del ministre, especialment per al sector citrícola. Explica que encara que arriba un poc tard, més val tard que mai, ja que ha adoptat unes postures que el sector ve defensant des de fa cinc anys.

De totes les mesures, Peris destaca la demanda oficial del ministre perquè els cítrics siguen considerats com a productes sensibles en la UE, que el tractament en fred siga exigit obligatòriament als cítrics provinents de Sud-àfrica i les clàusules “espejo” perquè els països que no produeixen amb els estàndards europeus no puguen introduir els seus productes en el mercat comú.

Les dos associacions adverteixen que a pesar de les conclusions positives que es poden extraure de les reunions amb els màxims representants del ministeri, encara queda molt de camí per recórrer. Per tant, és molt important continuar reivindicant altres assumptes, com, per exemple, el fet de posar fi a la incongruència de seguir solapant la campanya citrícola valenciana amb la introducció de cítrics extracomunitaris amb la campanya citrícola valenciana.