Els Ajuntaments de la Ribera de Xúquer estalvien més de 700.000€ en la factura d’electricitat a través del servei de mercat elèctric del Consorci de la Ribera

El Consorci de la Ribera va llançar al juny de 2020 una licitació per a l’adquisició conjunta d’electricitat d’origen 100% renovable per a 22 ajuntaments de la Ribera de Xúquer amb l’objectiu de reduir la factura energètica municipal i fomentar la producció d’energia renovable.

Els objectius d’aquesta acció són diversos:

Obtenir preus més competitius. Compra conjunta per part dels ajuntaments per aprofitar l’economia d’escala i d’aquesta manera millorar els preus de compra de l’electricitat d’edificis i instal·lacions municipals, així com de l’enllumenat públic;

Estudiar, ajuntament per ajuntament, de les ofertes d’electricitat adaptades al perfil de les tarifes d’electricitat dels subministraments municipals;

Lluitar contra el canvi climàtic. Electricitat 100% renovable per contribuir a la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle i contribuir així als objectius de reducció d’emissions fixats pels ajuntaments signataris del Pacte de les Alcaldies.

A aquest procediment s’han adherit els següents ajuntaments: Alcàntera de Xúquer, Alfarp, Alzira, Beneixida, Benicull de Xúquer, Benimodo, Càrcer, l’Ènova, Favara, Gavarda, la Barraca d’Aigües Vives, la Pobla Llarga, l’Alcúdia, Llombai, Massalavés, Montroi, Polinyà de Xúquer, Riola, Sumacàrcer, Tous i Castelló.

Amb aquest procediment s’han licitat 539 punts de subministrament d’electricitat municipals per un període d’1 any que representa, en total, més de 18 GWh d’electricitat d’origen renovable.

El resultat ha estat molt satisfactori perquè s’ha aconseguit un estalvi econòmic de la factura d’electricitat per als ajuntaments adherits de 712,034.90 € en 1 any, que es podran destinar a altres qüestions més urgents dels ajuntaments.

Per altra banda, cal remarcar que l’Àrea d’Energia del Consorci de la Ribera està treballant per ajudar els ajuntaments a ser més eficients amb l’ús que fan de l’energia al voltant de dos aspectes: l’optimització del preu de compra de l’energia i fomentant la millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions i edificis municipals.

El Consorci de la Ribera és un organisme públic format per la Mancomunitat de la Ribera Alta i la Mancomunitat de la Ribera Baixa de Xúquer i que treballa per aconseguir un territori més sostenible des del punt de vista econòmic i mediambiental.



Més informació:

Consorci de la Ribera – Àrea d’EnergiaEdifici Polivalent Verge de la Salut – c/ de la Safor, 22 – 46680 – Algemesí