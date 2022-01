Els ajuntaments valencians valoren molt positivament la gestió de la Diputació

Connect on Linked in

L’aposta decidida per la modernització i l’increment de l’autonomia municipal que ha desenvolupat la Diputació de València al llarg dels últims anys està tenint una resposta satisfactòria entre els ajuntaments de la província. Així es reflectix en una enquesta en la qual han participat més de 200 alcaldes i alcaldesses, on han expressat majoritàriament un elevat grau de satisfacció amb la gestió realitzada per la corporació en diversos aspectes. En concret, la valoració que els responsables dels municipis donen al conjunt dels serveis prestats per la Diputació és de 7’8, amb més del 80% dels entrevistats qualificant entre notable i excel·lent.

Per a finalitzar el qüestionari, s’ha volgut conéixer l’opinió dels responsables municipals sobre el lideratge del president de la corporació. La figura del president Toni Gaspar ix reforçada com a impulsor de les principals polítiques que han desembocat en la millora de la percepció que tenen els ajuntaments sobre la gestió de la Diputació.