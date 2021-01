Els alcaldes de Sueca, El Perelló i Mareny de Barraquetes aconsegueixen que el Ministeri actue contra l’erosió de les platges

Vázquez, Botella i Sanjaime reconeixen també que, a pesar d’este avanç, cal continuar insistint en la necessitat d’unes mesures correctores que impedisquen que es perda en pocs anys tot el treball realitzat d’aportació d’arena

Finalment, i després de diversos mesos de treball incessant per part dels ajuntaments de Sueca, El Perelló i Mareny de Barraquetes, el Boletín Oficial del Estado ha publicat amb data de hui dimarts, 12 de gener, l’anunci oficial de Demarcació de Costes, depenent del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, pel qual se sotmet a informació pública el projecte de ‘Regeneració de les Platges del Perelló, Pouet i les Palmeres, TT.MM. Diversos (València)’, després del seu informe favorable i el seu corresponent estudi d’impacte ambiental; “sens dubte, una gran notícia que suposa un importantíssim avanç en la consecució de retornar a la nostra costa l’estat que li correspon, després dels greus perjudicis ocasionats per les obres d’ampliació del port de València que han provocat la seua erosió i estat actual. Després de totes les gestions realitzades pels tres ajuntaments per a buscar una solució el més ràpida possible, i òptima, per a les nostres platges, ens felicitem que en el BOE s’haja publicat ja”, ha assenyalat l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez.



A pesar de les bones notícies, després de la reunió mantinguda este matí per a valorar els avanços obtinguts, els tres alcaldes han coincidit a assenyalar la imperiosa necessitat de posar en marxa, al mateix temps, unes mesures correctores que impedisquen que l’aportació d’arena que es realitzarà es perda en uns pocs anys i es torne a la situació actual. “A més d’eixa regeneració en forma d’aportació d’arena, continuarem treballant demanant mesures correctores a través d’esculls artificials, espigons, etc., perquè eixa recuperació puga durar el major temps possible”, conclou Dimas Vázquez. “Veiem molt positivament que s’apile arena, però sabem que no és una solució definitiva perquè el que necessitem és que es dote a les nostres platges d’esculls o espigons, perquè eixa arena que aportaran dure el major temps possible i no ens vegem en poc temps com en l’actualitat”, ha explicat l’alcalde del Perelló, Juan Botella. En la mateixa línia s’ha manifestat l’alcalde del Mareny de Barraquetes, Jordi Sanjaime, “la valoració de la publicació del projecte en el BOE és positiva, però crec que l’aportació d’arena que es proposa és insuficient a l’ésser una quantitat molt inferior a la que se’ns va anunciar al principi. Qualsevol aportació és bona, però, ja que es va a treballar i a invertir en açò, hauria de fer-se tan bé com siga possible, amb les seues corresponents mesures correctores en forma d’esculls artificials dins de la platja que evitarien que l’onatge ens retirara tan ràpidament tota l’arena que es depositarà ara. Pense que seria el millor colofó per al treball que es realitzarà”.