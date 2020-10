Els alcaldes de Sueca, El Perelló i Mareny de Barraquetes es reuneixen amb el director general del Medi Natural per a posar fi a l’asfíxia territorial que pateixen pel PRUG i el PORN

Connect on Linked in

Els alcaldes de Sueca, Dimas Vázquez; El Perelló, Juan Botella; i Mareny de Barraquetes, Jordi Sanjaime; s’han reunit amb el Director General del Medi Natural i Avaluació Ambiental, Benjamín Pérez, per a traslladar-li la preocupació que tenen les tres corporacions respecte al Pla Rector d’Usos i Gestió del Parc Natural de l’Albufera (PRUG) i el Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals (PORN), “que encorseten, d’una manera asfixiant, el desenvolupament de tot el terme municipal”, en paraules de Vázquez.



Com a exemples d’esta situació actual tan rígida, els alcaldes assenyalen la situació que es viu al Mareny de Barraquetes, on no es poden construir unes noves escoles, molt necessitades, perquè l’estricta normativa referent al parc natural ho prohibeix pel fet que són terrenys considerats d’especial protecció. Al mateix temps, al Perelló, es va haver de derruir, en el seu moment, un recinte poliesportiu per a poder construir les actuals escoles, al no permetre el Parc la construcció del col·legi en altres terrenys disponibles; restant, d’eixa manera, un espai esportiu als veïns de l’entitat local menor. A Sueca, en tindre més d’un 70% del seu territori dins del parc natural, és impossible progressar de manera sostinguda. I tot això, en el seu conjunt, impedeix també poder tindre un creixement vegetatiu.



“La nostra intenció amb esta visita és la de traslladar la necessitat d’agilitat i urgència en la gestió de la Conselleria, per a desbloquejar un problema que tenim en el nostre territori des de fa molts anys, a fi que les nostres ciutats puguen prosperar i desenvolupar-se, i que la ciutadania, en general, puga veure’s beneficiada”, ha explicat Vázquez.



Després de la conversa mantinguda amb el director general per part dels tres alcaldes, s’ha arribat a la conclusió que el procés es posarà en marxa en breu, per part de la Conselleria, perquè els ajuntaments afectats traslladen les seues peticions i, una vegada estudiat, poder incloure-lo en el document que pose fi a l’asfíxia territorial que pateix Sueca i les seues entitats locals menors.



Tant Dimas Vázquez com Juan Botella i Jordi Sanjaime, treballaran de manera coordinada i consensuada amb tots els sectors afectats, per a sol·licitar una sèrie de peticions a l’ens autonòmic que, “des dels tres ajuntaments, considerem que serien necessàries per a un correcte desenvolupament del nostre terme municipal i, amb tot això, millorar les condicions de vida de les nostres poblacions”, conclou Vázquez.