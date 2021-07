Els alcaldes de Sueca i Cullera signen un conveni per a solucionar els problemes de proveïment d’aigua potable en el Mareny de Sant Llorenç

Connect on Linked in

Els alcaldes de Sueca i Cullera, Dimas Vázquez i Jordi Mayor, han signat este matí un conveni de col·laboració mitjançant el qual es posarà fi als problemes de falta de proveïment d’aigua potable que pateix la pedania cullerana de Mareny de Sant Llorenç, en les nombroses ocasions en què s’avaria la canonada principal que discorre per davall de l’arena de la platja. “Des de l’Ajuntament de Cullera se’ns plantejaven molts problemes perquè, en el seu moment, es va instal·lar la canonada en la pròpia arena de la platja, que en aquella època estava a 50 metres de la primera línia de la mar. La regressió i els temporals han provocat que eixa canonada es trenque molt i que hàgem de tallar l’aigua en tota la pedania cada vegada que cal arreglar-la. Per això, vam sol·licitar a l’Ajuntament de Sueca la seua col·laboració per a enllaçar els dos sistemes de proveïment (el d’ells es troba en el Mareny de Vilxes), i solucionar el problema a l’espera d’intentar fer un nou projecte de connexió d’aigües per a instal·lar una nova canonada. Fins que arribe eixe dia, l’Ajuntament de Sueca ens facilita eixa connexió que ens permetrà no tallar l’aigua quan tinguem algun trencament o problema de proveïment”, ha explicat l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor.

Per la seua banda, l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha assenyalat que, quan se’ls va plantejar la problemàtica de l’Ajuntament de Cullera, es va intentar des del primer moment buscar una solució, “des de l’Ajuntament de Sueca hem posat totes les facilitats per a dur a terme estos treballs i evitar així deixar sense aigua a tota la pedania cada vegada que s’haja de reparar la canonada. Des de la bona sintonia existent entre els dos alcaldes, hem arribat de seguida a un acord que el que busca al final és un benefici del col·lectiu de la ciutadania, ja que nosaltres també ens podem veure beneficiats si es produïra algun problema en la nostra xarxa”.

En l’acte de la signatura del conveni, celebrat a l’Ajuntament de Sueca, han estat també presents els regidors de Serveis Municipals del consistori suecà, Joan Carles Vázquez, i del Cicle Integral de l’Aigua de l’Ajuntament de Cullera, Juan Vicente Armengot. “El primer que vam fer quan es va plantejar esta solució, va ser comunicar a Sanitat Pública si podíem portar-la a la pràctica, en tractar-se de dues xarxes d’aigua potable diferents. Llavors se’ns va dir que, com ambdues tenien tots els controls en regla, podia realitzar-se este conveni de col·laboració. A partir d’ací, ens vam posar a treballar tècnicament, i hui dia ja tenim signat este acord que redundarà en benefici dels dos ajuntaments i de la ciutadania”, ha explicat Joan Carles Vázquez, regidor de Serveis Municipals, qui ha assenyalat també que els treballs es realitzaran al més prompte possible i que esta infraestructura únicament s’utilitzarà en cas d’emergència. El regidor del Cicle Integral de l’Aigua, Juan Vicente Armengot, ha mostrat la seua satisfacció per la signatura del conveni, “ja que era un acord que es buscava des de fa temps per a solucionar un problema que es repetia cada vegada que la canonada s’avariava i ens véiem obligats a tallar l’aigua en tota la pedania”.