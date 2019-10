Els alcaldes i alcaldesses de Compromís de la Ribera Alta es reuneixen amb la Secretària Autonòmica de Sanitat

Connect on Linked in

La Secretària Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic, Isaura Navarro, es reuneix amb els alcaldes i alcaldesses de Compromís de la comarca de la Ribera Alta per tal de conéixer de primera mà la situació en relació amb l’atenció sanitària en el departament recuperat per a la gestió pública.



Els alcaldes i alcaldesses li han traslladat la necessitat de recuperar el transport públic per a accedir a l’Hospital, a més d’incrementar les places d’aparcament i millorar l’accessibilitat. En aquest sentit, reclamen las millores en infraestructures pendents en els centres de salut de les seues localitats, així com garantir las substitucions del personal de pediatria i metges d’atenció primària.



Precisament per això, consideren fonamental que se’ls tinga en consideració per a la pressa de decisions amb l’objectiu de millorar els serveis prestats. Així mateix, han reiterat el seu compromís amb la defensa de la sanitat pública, destacant que ja no existeixen obstacles per a incrementar las inversions a la comarca como ja s’està realitzant des de la gestió pública recuperada.