Els alcaldes Viu-Ho revaliden el compromís de col·laboració en projectes europeus

Els alcaldes de Meliana, Foios i Albalat dels Sorells han mantingut una reunió de treball de les que celebren de manera periòdica. En aquest cas, a l’Ajuntament de Meliana, per tal de revalidar el compromís de col·laboració entre els tres municipis per a portar endavant projectes europeus. Com recorda l’alcalde de Meliana, Josep Riera: “la dinàmica iniciada la legislatura passada amb l’elaboració de l’estratègia europea conjunta Viu-Ho, l’estratègia de desenvolupament urbà sostenible i integral (EDUSI), ha resultat molt fructífera amb una grau d’execució i de programació important dels projectes que s’hi contemplaven, a pesar que finalment no fou finançada per la Unió Europea”. Així, s’han treballat aspectes d’ordenació urbana i de recuperació del patrimoni, de millora de la mobilitat i del canvi de model amb l’ampliació i millora de la xarxa de carrils bici i el foment de l’ús de la bicicleta, en l’avanç en l’eficiència energètica i l’ús de les energies renovables, la implementació i el desplegament de les polítiques i les infraestructures socials o el suport al teixit econòmic tradicional.

En la mateixa línia, Nicolau Claramunt, alcalde d’Albalat dels Sorells, detalla: “Vam apostar per un model turístic per a la nostra zona i ens hem implicat de ple en la proposta de Turisme de l’horta-Turisme Carraixet i participem ja en un altre projecte europeu, el Local4Green, de la mà de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, sobre polítiques per a l’energia”. Els tres municipis també estan col·laborant per a actuar sobre la franja de litoral que comparteixen, especialment pels temes de la regressió del litoral que, amb els efectes del canvi climàtic, exigeixen actuacions a curt i mitjà termini.

Per tal de poder donar continuïtat a aquesta col·laboració útil i fructífera, explica l’alcalde de Foios, Sergi Ruiz: “farem una revisió del conveni marc que fins ara hem estat fent servir amb la finalitat que s’adapte a les noves exigències de les institucions europees. A més, estem fent un seguiment del pla de recuperació, transformació i resilència de la unió Europea i estem a l’espera que s’aproven els objectius i programes europeus per als pròxims anys”. Els tres ajuntaments estan analitzant els programes que els diferents ministeris estan fent arribar als municipis per tal de fer les corresponents manifestacions d’interés. D’altra banda, aprofitaran l’elaboració dels respectius plans urbans d’actuació municipal (PUAM) per a coordinar i donar coherència a les actuacions dins de l’àmbit de conurbació que els tres municipis constitueixen.