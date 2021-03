Els almussafenys Emi Lucha, Nerea López i Bea Polo triomfen en el Campionat d’Espanya de Tir amb Arc en Sala

Connect on Linked in

El club local dedicat a aquesta disciplina esportiva aconsegueix sis medalles en el torneig, celebrat el passat cap de setmana en Marina d’Or, Orpesa

L’esport almussafeny suma noves alegries després de les sis medalles aconseguides el passat cap de setmana en el Campionat d’Espanya de Tir amb Arc en Sala. Emi Lucha (Junior) va guanyar l’or en individual, la plata en equips de comunitats autònomes i el bronze en equips mixtos autonòmics. Nerea López (Absolut) es va imposar al costat de l’equip valencià a la resta de representants, atresorant una medalla d’or més a la seua dilatada trajectòria. Finalment, Bea Polo va ser tercera en equips mixtos.



El Campionat d’Espanya de Tir amb Arc en Sala, celebrat del 25 al 27 de març en les instal·lacions del complex turístic Marina d’Or de la localitat castellonenca d’Orpesa, va concloure amb gran èxit per al Club de Tir amb Arc d’Almussafes. L’entitat, que va estar present en la convocatòria amb un total de 10 participants, es va alçar amb sis podis, la qual cosa li va permetre tornar a casa amb dos ors, dues plates i dos bronzes.



En categoria Junior, Emi Lucha va aconseguir la victòria en individual, la plata en equips de comunitats autònomes i el bronze en equips mixtos autonòmics. En categoria Absoluta, Nerea López va conquistar la medalla d’or en equips de comunitats autònomes i la plata en individual. Finalment, Bea Polo va aconseguir el bronze en equips mixtos.



També destacats van ser els llocs obtinguts per uns altres dels competidors almussafenys. Així, Guillem Iborra va ser 9é en Menors de 14 anys i Enric Moscardó 11é en equips mixtos de la mateixa categoria. Per part seua, Jaume Torralba va signar una meritòria 27a plaça en la qual va ser la seua primera competició d’àmbit nacional.



Per darrere van quedar Júlia Galera, que va estar a un pas d’arribar a 1/8 de final, Carlos Ramón, que va ser 32é després de passar a les eliminatòries gràcies a un triple desempat a una fletxa, Emilio Lucha Rodríguez, pare d’Emi, i José Galera, que van concloure els seus exercicis 51é i 53é, respectivament, i Vicenta Palacios, qui disputà els quarts de final, quedant en cinquena posició.



El Club de Tir amb Arc d’Almussafes destaca “la gran feina realitzada pels tècnics, Vicente Polo, Mirene Etxeberria i Marcos López”, els qui van estar dirigint i acompanyant als arquers i les arqueres del club i de la Comunitat Valenciana durant tot el torneig.