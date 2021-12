Els alumnes de 0 a 3 anys tindran educació gratuïta a partir del curs 2022-2023 a Càrcer

Un gran pas avant per a oferir a Càrcer una educació pública i de qualitat per a totes les edats. A partir del setembre vinent, quan s’inicie el curs 2022-2023, l’educació de primer cicle -la corresponent a la guarderia municipal, de 0 a 3 anys- serà totalment gratuïta al municipi.

El cost serà totalment assumit per la Generalitat Valenciana i la Conselleria d’Educació, adherint-se, d’aquesta manera, el centre a la Xarxa d’Escoles d’Infantil, després de les negociacions dutes a terme per l’equip de govern local. En l’actualitat, una trentena de xiquets i xiquetes cursen els estudis de primer cicle educatiu al poble. Quinze d’ells a l’aula destinada a 2 i 3 anys, 8 d’ells en el curs d’1 a 2 anys i 7 a l’aula destinada als xiquets i xiquetes que no han pogut ser inclosos en la resta de classes. Respecte als tràmits, encara s’estan planificant, però des de les autoritats locals confien que seran similars a la matriculació per a l’educació primària i secundària pública, no suposant un procés massa elaborat. Des de l’Alcaldia, Josep Botella, analitza aquest gran fet per a Càrcer i confia que siga un gran pas per al benestar i l’educació del poble: “És un cost que ara mateix tenen les famílies que gaudeixen del servei i que, a partir del curs que ve, no tindran. Un alleujament en aquests temps difícils. Cal lluitar pel futur, pel benestar dels nostres xiquets i xiquetes i fer d’esta escoleta una gran basa, en tema de servei públic, per a lluitar contra la despoblació. Aquest és un xicotet pas del gran camí que ens queda per recórrer”.