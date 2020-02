Els alumnes de l’Alcúdia reben classes d’educació vial

Print This Post

La seguretat al carrer és més important del que pensem per als nostres menors. L’ajuntament de l’Alcúdia, amb la col·laboració de la Policia Local i, des de fa uns anys, també de les autoescoles alcudianes, fa més de 20 anys que cada any s’encarrega de donar classes d’educació vial a tots els centres educatius i també pràctiques amb el parc d’educació vial amb quads propietat de l’Ajuntament.

A hores d’ara la mitjana anual de menors alcudians que acudixen a l’hospital de la Ribera a causa d’un accident a la carretera, no sol passar de 2. No són xifres elevades per a una població de 12.000 habitants. Una prevalença que es vol mantenir i fins i tot abaixar amb estes classes d’educació vial impartides directament a l’aula.

Intentant fugir de les convencions típiques de les classes d’educació vial, com aprendre els senyals o el funcionament de la calçada, els instructors decidiren dividir la sessió en tres parts: el vianant, el cotxe, i la bicicleta.

D’esta forma, en cadascuna d’elles es tractava de ficar èmfasi en millorar eixes coses que fem dia a dia sense pensar, i que de saber eixos trucs, podem millorar per a evitar tindre qualsevol accident. Els exemples anaven des de mirar primer a l’esquerra en passar un carrer de doble direcció fins a seure a la part central de darrere al cotxe per a evitar danys en cas d’un accident lateral.

Els mestres, David i Abel Tarragó, dos professors de l’autoescola Avant, han visitat en dues setmanes tots els centres educatius del poble, tant de primària com de secundària, adequant el temari que impartixen a l’edat dels xiquets i xiquetes.