Els alumnes de l’IES La Patacona d’Alboraia reben a alumnes i alumnes d’Eslovàquia

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’intercanvi forma part del projecte d’internacionalització de l’institut

Alumnes i alumnes del Centro Bilingüe eslovaco-español de Nove Mesto nad Váhom, a Eslovàquia, van visitar dilluns passat 6 de maig el poble d’Alboraia juntament amb els seus companys d’intercanvi de l’IES La Patacona.

Després de la recepció de l’alcalde d’Alboraia, Miguel Chavarría, i la regidora d’Educació, Ana Bru, a l’interior de l’Ajuntament, l’alumnat va recórrer les zones més emblemàtiques del municipi, com són la Casa del Comte Zanoguera, l’Església, o els carrers més representatius de l’arquitectura d’Alboraia. La visita va ser a càrrec d’Eduard Monros, el bibliotecari municipal, qui a més els va explicar detalls de la història de la localitat. La visita va finalitzar amb la degustació d’una orxata a l’Orxateria Vida i el lliurament de bosses amb fullets turístics i obsequis per part del consistori, així com una fotografia de record de la seua visita.

Aquesta visita és la segona part de l’intercanvi que va començar a l’abril, quan alumnes i alumnes de l’IES La Patacona van viatjar fins a Eslovàquia. Allí, l’alumnat va poder integrar-se en la vida i costums del país, ja que la seua estada va tindre lloc a les cases de les famílies que participaven en l’intercanvi. A més, van poder visitar el centre bilingüe al qual estudien els seus companys i companyes d’intercanvi, el Nove Mesto nad Váhom, així com diverses ciutats com Bratislava, Trnava, Piestany, Bjornice i Trencin.