Els alzirenys podran fer propostes per a reduir el canvi climàtic

Fins el pròxim 16 de febrer la ciutadania podrà participar fent suggeriments sobre les mesures per a reduir les emissions de CO2, exposades per la Regidoria de Medi Ambient, Agricultura i Transició Econòmica de l’Ajuntament d’Alzira.

En 2016 l’Ajuntament d’Alzira es va adherir al Pacte d’Alcaldes, impulsat per la Diputació de Valencia, mitjançant Acord Plenari de data 27 de Juliol de 2016. D’altra banda en Juny de 2017, es va adherir al programa de Subvencions del Pacte d’Alcaldes, de la mateixa Diputació, per a redactar l’Inventari d’Emissions de Referència (IER), Avaluació de Riscos i Vulnerabilitats derivats del canvi climàtic (ARVCC) i Pla d’Acció per al Clima i l’Energia Sostenible (PAUS), amb l’objectiu d’aconseguir una reducció del 40% de les emissions de CO2 a l’any 2030.

Accedint a la web municipal, en la portada trobaran la imatge que indica Objectiu 2030 reducció de les emissions: On estem, On anem, Mesures per a millorar. A més també s’indica un correu electrònic al que poden enviar els seus comentaris.

En total s’han publicat tres documents que ja van ser presentant davant el Consell Local de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Alzira, en la sessió celebrada el dia 5 de febrer, i que es troben disponibles a www.alzira.es, per a la seua consulta i proposta de suggeriments, al següent correu electrònic: mromero@etresconsultores.com