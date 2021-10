Els amants del flamenc tenen una cita en l’Auditori de Torrent amb la nova edició del Festival de Flamenc

Connect on Linked in

El Yiyo, Duquende, Juan de Pilar i Javier Forner, en un dels festivals de flamenc més consolidats en la Comunitat, del 22 al 24 d’octubre

El cartell d’aquesta edició es caracteritza per la seua heterogeneïtat quant a estils i formats. Així, l’encarregat d’inaugurar el festival serà El Yiyo, un dels balladors amb més projecció en aquests moments que apunta a estrela dins i fora del tablao. Les característiques del seu ball, elegant però salvatge, i la força de la seua imatge, que atrau a fotògrafs i marques de moda, li han posat en el punt de mira com a model. Malgrat la seua joventut, des de fa ja alguns anys aquest jove ballador original fresc i intensament racial està sent catapultat fins al més alt i ja ha aconseguit compartir escenari amb Estrella Morente, Miguel Poveda, Farruquito, Eva Yerbabuena i Pitingo, projectant a més la seua carrera a l’estranger, amb actuacions en ciutats com Nova York o París. Amb tot just 23 anys i quasi quinze de trajectòria professional, alguns ja parlen d’ell com el nou Joaquín Cortés. Membre d’una família gitana procedent de Jaén, però sense antecedents artístics professionals, el seu va ser pura intuïció i vocació. Als set anys, en una festa familiar, un ballador va descobrir el seu talent, li va fer el seu pupil i li va obrir la porta dels escenaris. Des de llavors, El Yiyo es dedica professionalment al ball. Ha sigut cap de cartell en més d’una vintena de muntatges i amb tot just onze anys, ja va fer la seua primera gira internacional.

El Auditori oferirà aquesta funció divendres que ve 22 d’octubre a les 20.30 h.

D’un artista revelació, a un artista consagrat: Duquende, per a alguns l’hereu de Camarón, amb qui va debutar en els escenaris a l’edat de 8 anys. Des de llavors va ser sol·licitat pels promotors i les cases discogràfiques, però els seus pares es van oposar al fet que es dedicara professionalment a la música a tan primerenca edat. En 1988 grava el seu primer disc i en 1992 inicia una brillant carrera que li ha portat a actuar en els més importants teatres i auditoris espanyols. En 1996 es va convertir en el primer cantaor convidat a fer un recital en el Theâtre dónes Champs Élysées i des de llavors ha actuat regularment en aquesta sala parisenca. Duquende ha col·laborat amb grans guitarristes del flamenc actual, com Juan Habichuela, Tomatito, Juan Manuel Cañizares, Moraíto Chico i Vicente Amigo. En l’actualitat li acompanya en les seues actuacions el guitarrista José Carlos Gómez. Paco de Lucía, que li va triar com a cantaor per a acompanyar-li en les gires internacionals del seu grup, va declarar sobre ell: “A Barcelona teniu un monstre, Duquende, que posseeix la màgia del cante, inspiració i tècnica”. La seua discografia inclou una desena de treballs.



El recital que presenta Duquende està programat per al dissabte 23 d’octubre a les 20 h.

“El bolero es vist de flamenc” és el nou espectacle del guitarrista Juan de Pilar i el saxofonista Javier Forner, dos artistes de gran trajectòria professional que s’uneixen en aquesta aventura musical en la qual el bolero i el flamenc es donen la mà. Juan de Pilar és guitarrista flamenc i compositor internacional, col·labora amb diferents formacions de Jazz i en l’actualitat es troba gravant el seu tercer disc amb guitarra solista; Javier Forner és saxofonista de jazz, encara que en 2019 es va consolidar com a saxofonista flamenc en obtindre el segon premi en el Festival Internacional de les Mines. En aquesta ocasió, es presenten els dos junts per a fer un recorregut pels boleros més emblemàtics i coneguts del repertori cubà, i compten a més amb la col·laboració especial de la veu flamenca de Pilar Pacheco i amb el percussionista Rafa Albolacio. A més, per a la seua actuació en l’Auditori de Torrent, han sumat a aquestes col·laboracions les d’un nodrit grup d’artistes convidats: les veus de Tomás dels Afectes i Mercedes Sayas, l’acordió de Carlos Sanchis i el ball d’Ana Lloris i Sara Santos.

El concert serà el diumenge 24 d’octubre a les 19 h.



Les entrades estan a la venda en la web del Auditori, www.auditoritorrent.com, i en les taquilles de l’Auditori, dijous de 17 a 20 h, i divendres d’11 a 13 h; amb la possibilitat a més d’adquirir les entrades en taquilla des de 2 hores abans del començament de l’espectacle.