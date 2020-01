Els animals de Bioparc rebran els regals dels Reis Mags d’Orient!

Print This Post

Ximpanzés, lèmurs, goril·les, elefants i lleons entre altres, rebran els seus regals dels Reis Mags d’Orient de manera anticipada.

L’any passat els animals que habiten al parc ja van rebre per sorpresa els regals de ses majestats els Reis Mags d’Orient. Melcior, Gaspar i Baltasar van arribar a Bioparc carregats de regals per a tots els animals. Aquests obriren els regals baix l’estímul visual de l’embolcall del paquet i l’olor dels seus aliments favorits que desprenien d’aquest. Van poder tastar els seus aliments preferits i jugar amb els objectes que havien dins dels regals.

Per als visitants que van captar com obrien els seus regals emocionats, vivien una experiència inoblidable. Contemplaren a les cries dels goril·les i dels ximpanzés gaudir dels seus regals junt amb les seues famílies com també als lleons i als elefants obrir les sorpreses.

Una gran iniciativa per part de Bioparc. #CapAnimalSenseRegal