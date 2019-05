Els Artistes d’Algemesí centren la programació expositiva del 2019

Connect on Linked in

Jordi Machí, Xavi Ferragut i Juan Carlos Forner protagonitzen la nova temporada de la Sala d’Exposicions Municipal

L’espai d’art contemporani d’Algemesí és un centre important en el circuit de l’art actual en la Comunitat Valenciana. Al Premi de Pintura “Ciutat d’Algemesí”-de reputació nacional després de les seues XXV edicions- se suma una programació expositiva que integra grans mestres de l’art valencià, amb nous creadors de diversos llenguatges artístics. En els últims anys, aquest espai ha organitzat exposicions de Juan Cuéllar, Esteve Adam, Pellicer Pla, Leonardo Borrás, Ignacio Pinazo, Rafael Armengol i Manolo Boix en col·laboracions amb institucions com la Universitat de València i la Diputació de València.

Aquesta nova temporada són els artistes d’Algemesí els protagonistes d’una agenda d’exposicions que té com a objectiu visibilitzar el talent, la trajectòria i les diverses maneres d’entendre la pintura actual.



El pròxim 23 de maig, Jordi Machí presentarà “Love, sex and toys”, la més provocadora i autèntica, en una sèrie inèdita de llenços que exploren el que ell anomena “costumbrisme contemporani”, una aposta per la llibertat d’expressió, sentiment i vida. Machí està considerat com un dels pintors espanyols de major projecció internacional i, que després del seu itinerari per importants galeries i espais d’art, realitza la presentació de la seua nova sèrie pictòrica a la seua ciutat natal.

L’exposició de setembre acostarà al públic l’obra de Xavi Ferragut, en aquest cas dedicada a les festes de la Mare de Déu de la Salut, declarades Patrimoni de la Humanitat per la Unesco, que inspiren el tema central d’aquesta exposició denominada “Històries de la Festa”, i que constitueix un recorregut pels personatges i balls com la Muixeranga, els Tornejants, els Bastonets, la Carxofa, els Arquets, els Pastorets, etc. Xavi és un prestigiós restaurador del patrimoni i artista compromés amb projectes de cooperació a Àfrica, les exposicions de la qual s’han presentat recentment a Itàlia.

Completa aquesta programació l’exposició de Juan Carlos Forner, que es fa anomenar “Jugador de Pintura”, i la investigació de la qual se centra en la valoració del pigment, la taca i el color en estat pur i solidificat com a expressió pictòrica. Es tracta d’una nova evolució de les tècniques derivades de l’abstracció post-pictòrica i que assenyalen a Forner com una prometedora figura de l’art valencià.