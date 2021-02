Els artistes del Centre de Perfeccionament de les Arts estrenen ‘L’isola disabitata’, de Manuel García

Print This Post

Emilio Sagi dirigeix la posada en escena d’aquesta òpera de cambra amb acompanyament de piano

Les Arts presentarà aquest mateix muntatge el pròxim dia 4 de març a Castelló i el 7 del mateix mes a Alcoi

Els artistes del Centre de Perfeccionament del Palau de les Arts estrenen aquest pròxim dissabte, 13 de febrer, ‘L’isola disabitata’, de Manuel García, en el Teatre Martín i Soler.

El director artístic de les Arts, Jesús Iglesias Noriega, acompanyat pel director d’escena del muntatge, Emilio Sagi, ha presentat hui aquesta obra, que suposa una nova aposta per l’obertura a nous autors, a més d’una oportunitat excel·lent per als intèrprets del Centre de Perfeccionament.

Manuel García, segons ha explicat Iglesias Noriega, és una figura fascinant de la vida cultural del segle XIX. El sevillà va ser cantant, compositor, actor, empresari, mestre de cant i fundador d’una dinastia musical que ha omplit pàgines en la història de la lírica.

“Amic personal de Gioachino Rossini i primer intèrpret dels seus títols més importants; pare de dues dives llegendàries com les cantants María Malibrán i Pauline Viardot-García, i també progenitor de Manuel Patricio Rodríguez García, el mestre de cant més influent dels segles XIX i XX, tant la seua figura com la seua obra mereixen ser objecte d’estudi i reconeixement”, ha explicat.

Per a fer-ho, les Arts programa ‘L’isola disabitata’, una òpera de cambra —amb llibret del poeta Pietro Metastasio— concebuda per a quatre cantants i acompanyament pianístic que García va compondre en 1831, un any abans de morir, i que, gràcies a Emilio Sagi, ha tornat al repertori dels teatres espanyols.

El director d’escena, natural d’Oviedo, dirigeix aquest muntatge del Teatre Arriaga de Bilbao en coproducció amb el Teatre de la Maestranza de Sevilla, amb escenografia de Daniel Bianco, vestuari de Pepa Ojanguren i il·luminació d’Albert Faura.

Els artistes del Centre de Perfeccionament de les Arts conformen l’equip artístic de la producció. Amb el pianista Carlos Sanchis en l’acompanyament musical, Larisa Stefan (Costanza), Evgeniya Khomutova (Silvia), Jorge Franco (Gernando), Oleh Lebedyev i Max Hochmuth (Enrico) interpreten aquesta òpera d’un sol acte i d’1 hora i 30 minuts de duració.

Òpera de saló

Segons ha apuntat el mateix Emilio Sagi, Manuel García va compondre en els seus últims anys ‘L’isola disabitata’. L’obra forma part del cicle d’òperes de saló que el tenor sevillà va deixar escrites durant el període que va estar al capdavant de la seua respectada escola de cant a París.

La partitura, a pesar d’haver sigut composta per als seus alumnes, entranya una gran dificultat per als cantants, amb pàgines de gran intensitat, “àries que recorden Bellini, Donizetti o Rossini, els duos del baríton i la ‘mezzo’ o una introducció musical amb aparences de gran obertura”.

L’acció de ‘L’isola disabitata’ es desenvolupa en una illa deserta on Gernando ha portat la seua esposa, Costanza, i la seua germana, Silvia, per a refugiar-se. Una nit, mentre dormen, Gernando és segrestat per uns pirates. Les dues dones queden abandonades a la seua sort en aquell lloc.

A l’hora de plantejar la posada en escena, el director d’escena proposa un muntatge quirúrgic, poc narratiu i gens realista. “El que més em va agradar va ser pensar que una illa deshabitada pot ser qualsevol lloc. Tots podem tindre la nostra pròpia illa o en algun moment haver sentit que vivim en una perquè no trobem ningú amb ànima al voltant”, explica Sagi.

En aquest sentit, l’escenografia dissenyada per Daniel Bianco canvia la vegetació i les roques per cadires, “que són un element quotidià”, mentre que Pepa Ojanguren proposa un vestuari net i senzill, inspirat en la moda Adlib eivissenca.

A més de l’estrena d’aquest dissabte, 13 de febrer, les Arts ha programat dues funcions més de ‘L’isola disabitata’ els dies 19 i 21, així com dues representacions (16 i 24) reservades per al Programa Didàctic. Les localitats per a aquest espectacle tenen un preu únic de 35 euros.

Castelló i Alcoi

Segons ha remarcat Jesús Iglesias Noriega, les Arts continuarà aquesta temporada amb accions que permeten exportar la seua programació més enllà de l’edifici dissenyat per Santiago Calatrava dins de la vocació autonòmica de l’actual projecte artístic.

Per segon any consecutiu, els artistes del Centre de Perfeccionament i l’equip tècnic del teatre viatjaran a Castelló per a oferir un espectacle operístic. El pròxim 4 de març, el Teatre Principal acollirà una representació de ‘L’isola disabitata’, amb la qual es busca ampliar la presència de les Arts en la capital de la Plana juntament amb accions ja consolidades com els recitals del Centre de Perfeccionament en el Museu de Belles Arts i els concerts de l’Orquestra de la Comunitat Valenciana en l’Auditori.

Així mateix, el Calderón d’Alcoi es convertirà el pròxim 7 març en el primer teatre de la província d’Alacant que albergue una representació d’un muntatge de les Arts. La localitat alacantina, capital cultural valenciana de 2021, tancarà el cicle de funcions d’aquesta òpera de Manuel García.