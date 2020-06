Els autònoms d’Alcàsser afectats per la Covid-19 tindran ajudes directes

Print This Post

L’acció forma part del Pla de Recuperació Econòmica aprovat a l’abril

Te una dotació de 100.000 euros per als afectats per la paralització de la seua activitat econòmica provocada per la Covid-19

L’Ajuntament d’Alcàsser, des de la Regidoria de Promoció Econòmica, ha engegat un nou pla d’ajudes per als autònoms de la localitat, emmarcat dintre del pla de Recuperació Econòmica que es va aprovar per unanimitat el passat mes d’abril.



Aquesta acció compta amb una partida de 100.000 euros destinats a ajudes directes per a aquells treballadors i treballadores per compte propi -és a dir, autònoms- als qui la Covid-19 va obligar a suspendre la seua activitat empresarial.



Paqui Abella, regidora de Promoció Econòmica, ha destacat que «l’objectiu d’aquestes ajudes és complementar des de l’Ajuntament les que ja ofereix l’Administració General i les de la GVA, i aprofundir així en la protecció de l’activitat econòmica d’Alcàsser, i en especial, actuant sobre aquelles persones afectades per la paralització de la seua activitat econòmica i la reducció dràstica d’ingressos, provocada per la pandèmia de la Covid-19».



Aquestes ajudes es distribueixen en dos línies. La primera, dedicada a les persones que han hagut de suspendre la seua activitat a conseqüència de les mesures establertes en el Reial Decret 464/2020 del 14 de març, modificat pel Reial Decret 465/2020 del 17 de març. I la segona, destinada a les persones que no van haver de suspendre la seua activitat però han experimentat una reducció dels seus ingressos en almenys un 75% respecte de la mitjana facturada en el semestre anterior a la declaració de l’Estat d’Alarma.

Les persones interessades a accedir a les ajudes podran trobar tota la informació en la web municipal, a l’enllaç https://bit.ly/adlcovid, al correu electrònic adl@alcasser.es o als telèfons 670 482 676 i 670 482 484 en horari de 9 a 14 hores. Tota la tramitació es realitzarà de manera telemàtica mitjançant una Instància General a través de la Seu Electrònica alcasser.sedelectronica.es fins al divendres 10 de juliol a les 23:59 hores.