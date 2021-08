Els balls tradicionals reten homenatge al Santíssim Crist de la Fe d’Alcàsser

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Alcàsser celebrarà la Festivitat del Santíssim Crist de la Fe a la plaça del Castell, amb els balls tradicionals a càrrec del Grup Dansarrels, acompanyats per la Rondalla

Enguany la solemne processó no ha recorregut els carrers d’Alcasser en el dia gran de la localitat, però les danses tradicionals si han pogut retre homenatge al Santíssim Crist de la Fe.

Des del consistori han treballat perquè la programació de les festes 2021 siga una aposta per la cultura segura. A més amb actes com aquests es lluita per mantindre les tradicions valencianes, però sempre comptant amb totes les mesures de seguretat que estableix la Conselleria de Sanitat.

Alcàsser ha celebrat les Festes d’Estiu de 2021 de manera atípica, marcades per la pandèmia de la Covid-19. Des de l’ajuntament fan un balanç positiu per la implicació de la ciutadania i la resposta positiva que ha fet en tots els actes que s’han pogut dur a terme.