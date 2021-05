Els bombers actuen a Alaquàs, en afonar-se una terrassa

Els efectius del Consorci Provincial de Bombers de València van actuar a Alaquàs, després que una terrassa d’un habitatge es precipitara al pis de baix.

Els fets van ocorrer a les 13:36 del dilluns al carrer Madre Josefa Campos de la localitat.

La casa afectada es trobava a la primera planta d’una fincai de sobte, la terrassa s’hi va afonar.

Fins al lloc s’hi van desplaçar especialistes de la Unitat de Rescat en Emergències i Catàstrofes (UREC) del Consorci de Bombers, així com bombers del parc de Torrent amb sergent, Oficial del Consorci i diversos comandaments del mateix.

Una vegada inspeccionat el terreny, els efectius del Consorci van comprovar que no hi havia persones atrapades baix dels enderrocs, que havien caigut íntegrament sobre un baix comercial sense activitat. Tampoc els propietaris de la casa on s’hi va afonar la terrassa van patit danys.

Els bombers de la UREC del Consorci van assegurar l’espai, apuntalant-lo en diversos punts. Cal recordar que la UREC és una unitat altament especialitzada, i entre altres escenaris, els seus especialistes estan preparats per a intervenir a llocs que han patit enderrocs, com ara terratrèmols, explosions, o en situacions com la viscuda ahir a Alaquàs.

