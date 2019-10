Els Bombers de València consciencien als alumnes dels col·legis de la Ribera dels perills dels incendis

Connect on Linked in

l Consorci ha visitat més de 700 col·legis.



El Consorci Provincial de Bombers de València ha estat visitant entre setembre i octubre 11 col·legis de la Ribera per tal d’explicar-los el programa de prevenció ‘Bombers a l’Escola’.

El programa compta amb la col·laboració amb la Conselleria d’Educació, els bombers acudeixen a les aules per a sensibilitzar als xiquets dels perills del foc i què fer en cas d’emergència. A més, el projecte es recolza en material visual i es lliura un còmic on es donen consells com que no tiren aigua en cas que es creme el menjar al foc, o que si fan olor de gas, òbriguen les finestres.

Cada visita té una durada d’una hora i mitja i en ella es transmeten unes idees senzilles per a evitar accidents. També es desmenteixen conceptes erronis i es dóna a conéixer el comportament de les flames i el fum i com protegir-se així com evitar accidents amb el gas, la cuina i els aparells elèctrics.

Les xarrades estan dirigides a escolars d’entre 8 i 12 anys, de 3º, 4º, 5º i 6º de Primària. De moment, en aquest curs escolar ‘Bombers a l’Escola’ ja ha visitat a més 700 alumnes a Alzira, La Pobla Llarga, Alberic i Carlet, entre altres.

A més, la vicepresidenta de la Diputació de València i presidenta del Consorci, Maria Josep Amigó, visitarà dijous els parcs de bombers de Cullera i Alzira per a conéixer de la seua tasca diària i escoltar les seues inquietuds.