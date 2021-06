Els bombers del Consorci multipliquen els serveis per retirada d’eixams durant la pandèmia

Connect on Linked in

La pandèmia ha tingut un efecte directe en l’augment dels serveis de retirada d’eixams d’abelles que els efectius del Consorci de Bombers de València hi realitzen a tota la província. Així es desprèn de les dades obtingudes per la Unitat Forestal del Consorci, que analitza el nombre de serveis d’esta tipologia, i que ubica l’any 2020 com el cim del període de 2009 a 2020.

Al llarg del 2020, els efectius del Consorci hi van retirar 473 eixams, mentre que en 2019 havien sigut poc més de 150. En 2009 a penes fregaven els 50. Este augment progressiu, i que s’ha disparat en plena pandèmia, sembla que també hi continua actualment, perquè entre l’1 de gener i el 27 de maig de 2021, els bombers ja han dut a terme 200 intervencions de retirada d’eixams, i encara hi queda mig any al davant.

Este nombre alt d’intervencions té una relació directa amb la baixada de les activitats apícoles, a causa del confinament i de les condicions meteorològiques de la primavera de 2020, que afavorien l’abundància de menjar per a estos insectes.

Els nous ruscs poden arribar a crear-se en zones habitades, sent freqüent trobar-les en llocs variats com arbres, façanes, fanals, escoles o interiors d’habitatges.

Un treball del Consorci de vital importància i que contribueix al manteniment de l’ecosistema gràcies a la protecció d’este insecte.