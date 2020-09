Els Bombers del CPBV intervenen a un incendi al polígon industrial d’Almussafes

Connect on Linked in

El Consorci Provincial de Bombers de València ha intervingut a un incendi declarat prop de les 17 h de la vesprada del 28 de setembre al polígon industrial Ford d’Almussafes.

El foc ha afectat una zona de matolls i materials de plàstic ubicada al costat de la tanca exterior del polígon industrial. Per la tipologia de materials s’hi ha generat durant hores un núvol de fum molt visible, encara que l’incendi no ha afectat cap edifici. Han intervingut quatre dotacions del Consorci de Bombers dels Parcs de Silla, Torrent i Catarroja, i diverses unitats de comandament del Consorci, i s’hi han mobilitzat també unitats de Bombers Forestals de la GVA-Sgise i brigades de Diputació de Divalterra. L’incendi s’hi ha donat per controlat a les 19.10 h. Cal agrair la col·laboració de l’equip de bombers i mitjans sanitaris de la mateixa empresa, així com la de les forces de seguretat.