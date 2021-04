Els bombers forestals de la Generalitat vigilen els paratges naturals les 24 hores del dia per a previndre incendis forestals

Connect on Linked in

El Servei de Bombers Forestals de la Generalitat ha intensificat les tasques de vigilància preventiva contra incendis forestals en els paratges naturals de la Comunitat Valenciana les 24 hores del dia durant els dies de Setmana Santa i fins dilluns que ve 12 d’abril.

Aquestes tasques de vigilància formen part del dispositiu especial que ha posat en marxa l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències per a lluitar contra els incendis forestals en la Comunitat Valenciana. El dispositiu coordinat per Emergències està compost per més de 80 mitjans d’extinció terrestres, 16 mitjans aeris i més de 700 persones a la Sala d’atenció de trucades d’emergències 1·1·2.

Les Unitats de Bombers Forestals de la Societat Valenciana de Gestió Integral dels Serveis d’Emergències han intensificat les accions de conscienciació, divulgació i difusió de mesures preventives en les àrees recreatives més visitades per a evitar incendis forestals i han reforçat les rutes de vigilància independentment del nivell de preemergència per risc d’incendis forestals.

Durant aquests dies s’adopten mesures de prevenció d’incendis forestals com si fora nivell 3 de preemergència, risc extrem d’incendis forestals. Això implica la prohibició de crema en els terrenys forestals, contigus o amb una proximitat menor a 500 metres d’activitats com la crema de marges de cultius o restes agrícoles i forestals; crema de canyar o matolls lligats a aprofitament ramader, cinegètic o un altre tipus; i operacions de destil·lació de plantes aromàtiques.

Les cremes aprovades en plans locals, així com totes les cremes ja concedides per al mateix període quedaran suspeses.

Per via terrestre, els bombers forestals reforcen les rutes de vigilància les 24 hores al dia i per via aèria s’inclouen vols diaris amb els avions preparats per a intervindre en qualsevol incendi. Les aeronaus recorren la Comunitat Valenciana en períodes d’una hora no simultanis i amb parades planificades.