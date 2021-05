Els bombers posen en pràctica els seus protocols de seguretat enfront del risc elèctric en el metre

Print This Post

El Consorci Provincial de Bombers de València ha realitzat esta setmana pràctiques en la xarxa del metre de València, concretament a les instal·lacions de València Sud de Metrovalencia.

Per part del Consorci han participat efectius dels parcs de bombers de Catarroja i de Torrent, així com diversos comandaments, com ara sergent de Torrent i Oficial del Consorci. Junt amb ells han participat diversos representants del personal de Metrovalencia.

El tema de la jornada ha sigut els protocols i mesures de seguretat a aplicar quan es treballa al voltant de la línia elèctrica, i com realitzar la posada en terra de la catenària sense riscs. Per a això, s’hi han utilitzat els materials habituals dels bombers en esta classe d’entorns, on sempre s’hi ha de preservar la protecció dels intervinents.

Part de la jornada pràctica s’hi ha desenvolupat a la nit, a les instal·lacions d’un túnel de metre a Torrent.

Cal recordar que davant qualsevol actuació en infraestructures de metre, cal eliminar el risc elèctric perquè els bombers puguen desenvolupar les seues tasques amb seguretat.