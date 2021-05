Els bombers rescaten sis ànecs a Cullera

Print This Post

Bombers del parc de Cullera del Consorci Provincial de València han rescatat sis aneguets xicotets a la localitat, que havien quedat atrapats dins la xarxa de clavegueram.

Es pensa que estes aus vindrien d’alguna zona aquàtica, com una llacuna o un riu, prop de la zona del càmping Santa Marta de Cullera, i han acabat caent pel forat d’una trapa de clavegueram, sent arrossegats per l’aigua al carrer Herba-Sana.

Els bombers han hagut de descendir al clavegueram per rescatar els sis aneguets, i els han pujat a la superfície, en bon estat. S’hi ha revisat tota la zona sense que aparega la mare, per la qual cosa els bombers han contactat amb un centre de recuperació de fauna perquè es facen càrrec.