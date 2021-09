Els Bous en Corda tornen a Picassent en Octubre

Print This Post

Picassent serà el primer poble de la província que farà ‘bou en corda’ amb motiu de la festivitat del 9 d’octubre

Picassent va celebrar una reunió de totes les institucions públiques i privades participants en aquests festejos per a coordinar tot el dispositiu davant la perspectiva de ser els primers a reprendre este tipus de festejos

I despres de totes valoracions tant sanitàries com econòmiques va arribar l’acord

En la reunió van participar el secretari autonòmic de Seguretat i Emergències, Josep Maria Àngel; l’inspector de la Policia Autonòmica, Luis Maicas, i el cap de servei d’espectacles taurins, Fernando Castellano; l’alcaldessa del municipi, Conxa Garcia; el regidor de Festes, Jaume Sobrevela, el regidor de Seguretat Ciutadana, Salvador Morató, i els i les representants de les 4 penyes taurines de la localitat

El Bou en corda va començar a celebrar-se en Picassent 1970 en aquestes festes fins a principis del 2000 on va deixar de celebrar-se per alguns comportaments incívics



Es va recuperar a l’octubre del 2014 on la penya L’alegria amb el seu president Don Manuel Alegre va convéncer a l’ajuntament que anava a ser un èxit i en 2021 tornaran els bous al carrer després de la pandèmia