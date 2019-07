Els brigadistes de la Diputació reforcen la vigilància per a detectar incendis en la seua fase inicial

Print This Post

Les brigades forestals de Divalterra modifiquen el seu pla de treball habitual en les muntanyes valencianes durant els mesos d’estiu

Vigilen des de punts alts i en ruta en zones d’afluència massiva de persones, amb especial atenció a fums i tempestes seques

Tots els incendis comencen amb una xicoteta flama. Per això, és vital identificar el més prompte possible els conats que cada dia es produeixen en la muntanya, evitant així que el foc s’estenga i es convertisca en un gran incendi forestal. Amb aquest objectiu, fins al pròxim 30 de setembre, les brigades forestals de la Diputació de València modifiquen el seu pla de treball habitual per a incrementar les hores dedicades a vigilar la muntanya amb la finalitat de detectar possibles situacions de risc.



D’aquesta manera, els efectius de Divalterra realitzaran labors habituals de silvicultura al matí, centrant-se en la vigilància en horari vespertí. Així mateix, els dies en què s’haja establit nivell de preemergència 3 per risc extrem d’incendis forestals, així com els diumenges i festius, les brigades es dedicaran exclusivament a labors de vigilància, tant des dels punts assignats com en ruta.



Les brigades forestals de Divalterra formen part del dispositiu de Prevenció i Extinció d’Incendis Forestals coordinat per l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, al costat d’altres organismes competents en la lluita contra el foc, com el Consorci Provincial de Bombers, la Conselleria de Medi Ambient, Guàrdia Civil i Policia Autonòmica, entre altres.

Rutes i punts de vigilància

Les brigades compten amb punts de vigilància en zones altes del territori valencià que els permeten albirar una àmplia superfície de terreny forestal, i d’aquesta manera poder detectar situacions de risc que podrien desencadenar algun incendi.

De manera complementària, els brigadistes de la Diputació realitzen vigilància en ruta, en les quals es visiten els llocs de major afluència de persones, com les àrees recreatives, on s’incrementa el risc que algun descuit o negligència puga desembocar en un incendi forestal.



Aquestes rutes permeten també comprovar l’estat dels camins i pistes forestals, pels quals en cas que es detecte un foc, han de transitar els vehicles d’emergència.



Comprovacions de fum i tempestes



Dins de les labors desenvolupades durant els dies de vigilància, adquireixen especial rellevància les comprovacions de fum. Així, quan una brigada albira una columna de fum sospitosa, s’encarrega de donar l’avís al Consorci Provincial de Bombers i acudir a la zona per a comprovar si es tracta d’una situació de perill real.



En cas que siga necessari, sempre per mandat de Bombers, els brigadistes de la Diputació realitzen una primera intervenció d’emergència amb eina manual, evitant així un possible incendi forestal.

D’altra banda, les brigades de Divalterra també realitzen en període de vigilància un seguiment de les tempestes amb aparell elèctric per a observar, en la mesura que siga possible, la caiguda dels llamps, ja que en el cas de tempesta seca la probabilitat d’incendi forestal és molt alta.



Per això, es presta especial atenció en les zones afectades i es visiten per a comprovar si hi ha algun llamp latent que puga desencadenar un incendi; el qual es pot produir diversos dies després d’haver caigut.