Els Campaments Reials de Catarroja acosten la il·lusió a la població més jove

Des del 20 de desembre Catarroja oferirà, en diferents ubicacions, l’oportunitat d’entregar les cartes als patges reals

Catarroja, 21 de desembre de 2021. L’Ajuntament de Catarroja segueix un any més en línia directa amb les autoritats màgiques, els Reis Mags d’Orient. D’aquesta manera, des d’ahir 21 fins al 29 de desembre oferirà, en diferents ubicacions del poble, l’oportunitat d’entregar les cartes amb els desitjos als patges reals de Ses Majestats que montran per a tal esdeveniment els Campaments Reals.



“La població més jove i la no tant podran acostar-se a les diferents ubicacions que una vegada més hem disposat en el municipi. Volem seguir amb la línia de la il·lusió i l’alegria que ens brinden aquestes festivitats acostant activitats com els Campaments Reials que tenen tant d’arrelament al poble. Però a més, enguany tornarem a comptar amb Papà Noel, que recorrerà tot el poble la vesprada del pròxim dijous 23, una visita que ens honra i a la qual estem molt agraïts que haja pogut tornat a fer un lloc en la seua apretada agenda aquests dies per a visitar a les xiquetes i xiquets de Catarroja”, explica Miquel Verdeguer, regidor de Festes.



Els Campaments Reials van començar aquest dilluns 20 de desembre amb la primera parada a l’Ajuntament, seguint el seu tour el 21 en el TAC Catarroja, 22 en la plaça de la Regió, 23 en la plaça del Fumeral (amb parada de Papà Noel), 26 en la plaça del Mercat, 27 en el parc dels Barraques, 28 en la plaça dels Furs i 29 en el Parc del 8 de març.

El colofó serà la cavalcada dels Reis Mags que tornaran als carrers de Catarroja el pròxim 5 de gener en una espectacular desfilada amb un nou format on l’espectacle i la proximitat amb els tres mags d’orient seran els principals al·licients. Amb previsió d’evitar grans aglomeracions i per a acostar-la a tota la ciutadania serà retransmesa per Horta TV i pel canal de streaming municipal.